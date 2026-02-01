「開幕ローテには入らない」ドジャース、現段階では立場が厳しい投手が！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、大谷ら4名の開幕ローテーション入りが濃厚とみられている。残りの枠も熾烈な競争が予想されるが、リバー・ライアン投手とギャビン・ストーン投手は現段階では立場が厳しいかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ライアンは2024年7月にメジャーデビューし4登板、1勝0敗、防御率1.33と好投していたが、8月に右肘故障のため離脱。その後トミージョン手術を受け、昨季まで全休を強いられた。

ストーンも25登板、11勝5敗、防御率3.53といった数字を残していた中、2024年9月に右肩の炎症を理由に故障者リスト（IL）入り。翌10月に同箇所の手術を受け、昨季は全休となっている。

両名ともにスプリングトレーニングには間に合う見込みとされているが、同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ライアンとストーンは開幕ローテには入らない見込みだという」としつつ、「ドジャースはライアンとストーンが怪我から復帰することを期待している。2人とも先発ローテ入りは見込まれていないが、それは単に負担が大きいだけでなく、チームにはまだ6人の有望な先発がいるからだ」という同記者の見解を伝えている。

