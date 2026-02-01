三代目ELLY「可能性がないなら…」HIROに直談判していた!? 三代目JSB加入秘話

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー・ELLYさんがゲストに登場。グループ加入秘話などについて語ってくれました。

＜ELLYさんプロフィール＞

1987年生まれ、青森県出身のELLYさん。三代目 J SOUL BROTHERS にパフォーマーとして加入し、2010年にデビュー。コレオグラフ（振付）も担当。俳優として2015年に映画「TRASH／トラッシュ」で初単独主演を務めたほか、ヒップホップアーティスト「CRAZYBOY」としても活動するなど、多彩なエンターテイナーとして活躍中です。

＊

岩田：ELLY とLDHとの出会いは、MAKIDAIさんのMVだったんだよね。

ELLY：DJ MAKIDAIさんのミュージックビデオにダンサーとして呼ばれたのが最初の関わり。それでLDHに入って、最初は劇団EXILE風組に入ったんだよね。

岩田：そのときはどんな感じだったの？

ELLY：入った瞬間にHIROさんにはっきり言いました。「アーティストグループを作る機会があるならそこに入りたい。その可能性がないなら、僕は演技で貢献できることはないので、LDHに入る必要はないです」って。

岩田：はっきり言ったんだ。すごいね！

ELLY：そうしたら「ちょっと待ってください、この後いろいろあるので」と言われて。「じゃあ、風組として頑張ってみます」と。EXILEさんのライブで太鼓を叩いたり、いろいろ経験しましたね。

岩田：ELLYの三代目の加入は、俺は実はYahoo!ニュースで知ったんだよ！「劇団EXILE風組のELLY、三代目 J SOUL BROTHERSに加入」って。そのときにはもうELLYのことを知っていたから、「おおっ、ELLY入るんだ！」って思った。ボーカルよりも一番早かったもんね、その発表が。

ELLY：そう。謎にというか、HIROさんが「アーティストを作る」っていう俺との約束を果たしてくれた感じだったのかな。

岩田：そこから「パフォーマーを5人にしよう」とか、「誰がいいんだ」って話になって、俺（岩田）や（山下）健二郎さんの名前が上がっていったんだね。

ELLY：そう、その当時から「何かあるぞ」って、ざわざわしていたよね。

――番組では他にも、青森での幼少期やプロ野球選手を目指していた学生時代などについて語る場面もありました。

