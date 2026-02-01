プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、チェルシーとウェストハムが対戦した。

チェルシーは現在公式戦4連勝と好調を維持しており、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位マンチェスター・ユナイテッドとは勝ち点「1」差に詰めている。勝てば4位へ浮上するチャンスもあった。

一方のウェストハムは、リーグ戦23試合を消化して5勝5分13敗と低迷しており、降格圏の18位に沈んでいる。17位ノッティンガム・フォレストとの勝ち点差は「5」と、残留に向けて勝ち点を少しでも積み重ねたいところだった。

試合は7分、ウェストハムがセカンドボールを回収すると、アーロン・ワン・ビサカは右サイドからパス。これをボックス外の右でジャロッド・ボーウェンが受け、反転してからクロスを上げると、ボールはそのままゴールに吸い込まれていった。

リードされたチェルシーはボール保持率で大きくウェストハムを上回るが、目立ったチャンスを作れず、同点とはならない。

ウェストハムはさらに36分、後方からの対角のロングパスを右サイドでボーウェンが収め、ボックス内のスペースにパス。これをワン・ビサカが折り返すと、クリセンシオ・サマーフィルが右足で合わせ、シュートをゴール右に突き刺した。前半は、ウェストハムが2点をリードして終えた

チェルシーのリアム・ロシニアー監督は、ハーフタイムに3枚替えを敢行。アレハンドロ・ガルナチョ、ヨレル・ハト、ブノワ・バディアシルを下げ、ウェズレイ・フォファナ、ジョアン・ペドロ、マルク・ククレジャをピッチに送り出した。

後半も、ウェストハムのペースで試合は進んでいく。しかし57分、ウェズレイ・フォファナがボックスの右手前からクロスを送り、ゴールファーポストに詰めていたジョアン・ペドロがヘディングでゴールを奪う。これで、チェルシーがまず1点を返した。

勢いづいたチェルシーは70分、追いついてみせた。敵陣で左サイドに張っていたペドロ・ネトがクロスを上げ、マロ・ギュストがボックス内で頭で落とすと、最後はセカンドボールをマルク・ククレジャが飛び込みながらヘディングでゴールに押し込んだ。

その後も、逆転へ攻勢を強めるチェルシー。何度かチャンスを作るが、ウェストハムは堅い守備で得点を許さない。だが後半アディショナルタイム2分、モイセス・カイセドのパスに抜け出したジョアン・ペドロがボックス内右で折り返し、エンソ・フェルナンデスがこれに合わせてゴール。2点を先行されたチェルシーが、土壇場で逆転してみせた。

試合はこのまま終了。チェルシーが3－2でウェストハムに逆転勝利し、公式戦5連勝を達成した。

チェルシーはこの後、2月3日にアーセナルとのカラバオ・カップ準決勝第2戦に臨む。ウェストハムは次節、2月7日にアウェイでバーンリーと対戦する。

【スコア】

チェルシー 3－2 ウェストハム

【得点者】

0－1 7分 ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

0－2 36分 クリセンシオ・サマーフィル（ウェストハム）

1－2 57分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

2－2 70分 マルク・ククレジャ（チェルシー）

3－2 90＋2分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）

