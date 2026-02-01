ブンデスリーガ第20節が1月31日に行われ、バイエルンはアウェイでハンブルガーSVと対戦した。

バイエルンは、前節のアウクスブルク戦に敗れ今季リーグ戦初黒星を喫したものの、1月28日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ最終節ではPSV（オランダ）に勝利。再びリーグ優勝へ突き進むことはできるか。対するハンブルガーSVは、直近のリーグ戦5試合で3分2敗と未勝利が続いている。2026年初勝利を手にしたいところだった。

伊藤洋輝がベンチスタートとなった一戦は、立ち上がりからバイエルンがボール保持する展開。しかし、ハンブルガーSVも簡単にはバイエルンに得点を許さない。

すると34分、ハンブルガーSVはニコライ・レンベルグがボックス内で倒され、PKを獲得。これをファビオ・ヴィエイラが沈め、バイエルン相手に先制してみせた。

リードされたバイエルン。それでも42分、敵陣でのパスワークからハンブルガーSVの守備を崩すと、セルジュ・ニャブリがスルーパスに反応してボックス内でボールを折り返す。これにヨシュア・キミッヒが触れ、最後はハリー・ケインが叩き込み、バイエルンが追いついた。このまま1－1で前半は終わる。

後半、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はレナート・カールを下げてルイス・ディアスを投入。すると後半開始すぐの46分、ミカエル・オリーズはニャブリとのワンツーからボックス内へパスを送ると、L・ディアスが右足でシュートをゴール左隅に突き刺し、試合をひっくり返した。

しかし、ハンブルガーSVは53分、対角のパスを敵陣左サイド深くで受けたウィリアム・ミケルブレンシスが相手を切り返してうまくかわし、クロス。ルカ・ヴシュコヴィッチがこれに頭で合わせ、試合を振り出しに戻す。

その後、互いに次の1点を奪おうとチャンスを作るが、スコアは動かないまま時間が過ぎていく。結局、両チーム共に得点を奪えないまま試合終了。ハンブルガーSVとバイエルンによる伝統の一戦は、2－2の引き分けという結果に終わった。

ハンブルガーSVは次節、2月7日にアウェイでハイデンハイムと対戦。バイエルンは2月8日にホームでホッフェンハイムと対戦する。

【スコア】

ハンブルガーSV 2－2 バイエルン

【得点者】

1－0 34分 ファビオ・ヴィエイラ（PK／ハンブルガーSV）

1－1 42分 ハリー・ケイン（バイエルン）

1－2 46分 ルイス・ディアス（バイエルン）

2－2 53分 ルカ・ヴシュコヴィッチ（ハンブルガーSV）