アタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンに関し、フェネルバフチェに移籍する可能性が高まっているようだ。1月31日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在28歳のルックマンは、2022年8月にライプツィヒからアタランタに移籍。加入1年目の2022－23シーズンから攻撃における主軸として定着し、公式戦33試合で15ゴール8アシストを記録すると、2023－24シーズンには公式戦45試合で17ゴール10アシストという成績を残し、クラブ史上初のヨーロッパリーグ制覇に大きく貢献した。

ルックマンは今季、AFCONによる離脱もありながら、公式戦19試合で3ゴール1アシストを記録。一方でクラブとの契約は2027年6月限りとなっている。ロマーノ氏によると、フェネルバフチェはアタランタと移籍金4000万ユーロ（約73億円）で大筋合意しており、現在は詳細を詰める段階だという。

また、同じく移籍市場に詳しいニコロ・スキーラ氏によると、ルックマンはフェネルバフチェ移籍を希望しており、アタランタにその旨を伝えたとのこと。また、同選手はフェネルバフチェと年俸900万ユーロ（約16億5000万円）の4年契約で合意に達しており、移籍の実現は時間の問題のようだ。