エールディヴィジ第21節が1月31日に行われ、AZとNECが対戦した。

ホームの5位AZと、アウェイの4位NECとの勝ち点差は「3」。公式戦3連勝中のNECは、消化試合数がAZよりも1つ少ないという状況でこの一戦を迎えた。AZの毎熊晟矢はベンチスタート、31日に加入が発表された市原吏音はメンバー外となり、NECの小川航基はベンチスタート、佐野航大は先発出場を果たした。

試合は11分、NECが先制する。NECのGKゴンサロ・クレッタスからのロングボールから敵陣ボックス前での混戦からチャロン・チェリーがこぼれ球を回収。そのまま右足を振り抜くと、シュートはゴール左隅に吸い込まれ、NECが先制した。

さらに12分、佐野航大のパスを敵陣左サイドで受けたバサル・オナルは、カットインして右足を一閃。シュートは鮮やかに弧を描きながらゴール右に吸い込まれ、NECが早い時間でリードを2点とした。

しかしAZもロングボールをトロイ・パロットが収めると、イサク・イェンセンがイェンセンとのワンツーでボックス内に侵入。そのままシュートをゴール左に沈めた。

後半に入り53分、NECが加点した。こぼれ球が足元に転がったところを、佐野航大がボックス前から左足でそのままシュート。アウトスピンがかかったシュートはGKを避けるように曲がり、ゴール左上に突き刺さった。

その後、65分に毎熊が途中出場したAZだが、得点を奪うことはできない。一方でNECは佐野の得点後も試合のペースを握り続ける。

このままスコアは動くことなく試合終了。NECが3－1でAZに勝利し、公式戦4連勝を達成した。なお、佐野はフル出場を果たしたが、小川に出番は訪れなかった。AZへの加入が発表された市原吏音は、現地で観戦する様子が映し出されていた

両チームはこの後、共にKNVBカップ準々決勝に臨む。AZは2月3日にホームでトゥウェンテ、NECは2月4日にホームでフォレンダムとそれぞれ対戦する。

【スコア】

AZ 1－2 NEC

【得点者】

0－1 10分 チャロン・チェリー（NEC）

0－2 12分 バサル・オナル（NEC）

1－2 40分 トロイ・パロット（AZ）

1－3 52分 佐野航大（NEC）

【動画】佐野航大の強烈ミドル弾！