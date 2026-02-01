リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年2月運勢ランキング」を発表した。

2026年2月運勢ランキング

12位「蠍座」

団体行動が増える1か月。「人を頼ってチームワークを学ぶ時期」です。蠍座さんのセンスを今まで以上に生かしやすくするために、学びましょう。

少しでも迷うことがあれば周りに相談してみて。特にお金の絡む書類や、条件が複雑な契約は、数人で見直すと良いでしょう。

また、恋愛やライフワーク、趣味等も、周りに頼ると良い形で進めやすくなる時期。

「元同級生と再会したら、ちょっと気になる存在になった」。「これを購入したいけれど、予算が足りない」。こんな相談をするのも、おすすめです。

コスメを替える等、小さなイメチェンは幸運を呼び込みます。

11位「射手座」

転機が訪れやすい時期。「現状打破したい」射手座さんにはチャンスの時期です。未知の分野の勉強をしたり、最新スポットに出掛けたりしてみましょう。

ルーティンワークや家事は計画的にこなして。お金も計画的に使いましょう。余裕があれば、金利の良いところに預け直すとラッキーアクションになります。

慎重に見直したいのは、恋愛を含む人間関係。進展があまりに遅い恋愛や、一方的に射手座さんが損をする関係からは離れて正解です。

お出掛けや、勉強会に出る予定を入れておいて、会う回数を減らせば、自然と縁も切れていくでしょう。かえって良い縁を引き寄せます。

10位「蟹座」

やる気が出てくる時期。タスクや家事、課題も先の先まで見通して、順調に進められるでしょう。

また、恋人や家族の世話を焼くことが増える見込み。面倒見の良い蟹座さんですが「最終的な決定・行動」は本人に任せて正解です。

「ここまではアドバイスできるけど、後はあなた次第だよ？」と告げるのも、相手の自立を促す優しさ。毎回おごる等、金銭的な負担を一方的に負うこともやめましょう。

代わりに、蟹座さん自身が興味のあることに時間やお金を掛けて。特に未知の世界に触れるのがおすすめ。

初めてのお店やレジャースポットに行くと、運気アップにつながります。

9位「獅子座」

対人関係や環境が変わりやすい時期。獅子座さん自身も「変えたい」と感じるでしょう。

そんな気持ちが高まる時ほど、冷静になって。周りの意見を聞いたり「暗黙のルール」を優先させると幸運につながります。

後半は、獅子座さんが周りをリードする期間に。お金も味方する気配なので、人との交流を存分に楽しめるでしょう。

仲間や後輩の相談には、積極的に乗ってあげて。獅子座さんの苦労した体験が、相手の良い教訓になるはずです。

恋愛も、獅子座さんがリードして正解。相手を思いやることは大切ですが、獅子座さん自身の気持ちや理想を優先すると、進めやすくなります。

8位「乙女座」

仕事や勉強、地域の活動等が活発になる気配。初対面の人とグループ活動をしたり、初めての場所に出掛ける機会が増える見込みです。

乙女座さんらしさを、十分に発揮しましょう。周りの人を気遣った行動が、幸運を呼び込みます。

「どう行動しよう？何しよう？」と迷ったら、周りにいる人の役に立つことを考えれば、自然と動けるはずです。

アイデアをひらめいた時は、人には話さず、メモを取っておいて。後々役立つでしょう。

金運は好調。ただし、恋愛の面で出費がかさみそうです。「急なお泊りデートもあり得るかも」等と想像を膨らませ、お金をとっておきましょう。

7位「牡羊座」

対人運に恵まれる1か月。今まで話したことのなかった人とも積極的に話してみましょう。 あなた自身がやりたいことや、悩み事の解決に役立つ情報が得られる見込みです。

また、時間の経過とともに「こんなことしてみたい、あんなことしてみたい」という気持ちが膨らむ模様。

できることから積極的に取り組んでみましょう。やりたいことに関わる情報を集める程度でも構いません。1度動き出せば、とんとん拍子に物事が進む気配もあります。

もし、取り組む中で問題が起きたら「頼れる人、実力のある人」の話を聞いてみて。 有益なヒントをもらえるでしょう。

6位「牡牛座」

新たな才能が開花する時期。現実的な考えを得意とする牡牛座さんですが、この時期は直感を開花させる時期です。

特に、型にはまらない考えを持つ人と接することで、開花する見込み。出会いを狙わなくても、仕事や地域の活動、委員会等でそんな人と接する機会が増えるでしょう。

多忙になる分、書類仕事やルーティン的な作業は、いつも以上に慎重に取り組んで。やり直しを減らし、1度で仕上げることを目指しましょう。

月の後半に入ると悩みごとの解決策を、突然ひらめくことが増える見込み。 「あ、これで良かったんじゃん！」と思えることも増えるはずです。

5位「山羊座」

挑戦にツキのある時期。コンペに応募する、転職する、資格取得を目指す等、興味のあることには積極的に取り組みましょう。

堂々と自分らしく行動することで、運気はさらに上がるはず。夢を叶えるきっかけを手にすることもあり得ます。

またこの時期は「予測の付かない人」がラッキーパーソン。無理をして近づくことはありません。見ているだけでも大きな発見があるでしょう。

恋愛は、周りの人の助けを借りながら進めて。特に、感情的になりそうな時は、親しい人の力を借りて正解です。

気持ちとお財布に余裕があれば、親しい人や恋人に、おごってあげても良いでしょう。

4位「天秤座」

「何となく物事が進まない」と感じていた方も、動きやすくなるでしょう。特に、恋愛面や仕事面では、主導権を握りやすい1か月です。

ウケ狙いで何かをする必要はありません。好きな人のお世話は焼いてあげる、仕事仲間の面倒は見てあげる。クライアントが1番喜ぶことを考えて、仕事を進める。

天秤座さんにとっては、些細な人助けと思えることが、運気をさらにアップさせるコツです。人から感謝されることも増えるでしょう。

また、いったん物事が完成を迎える時期でもあります。交際中の方は結婚、仕事に頑張っている方は、ここで大きな結果を出せる可能性大です。

3位「魚座」

やる気が盛り上がる時期。「ちょっとつまらない」と思えるルーティンワークにもやる気全開で取り組み、サクサクと片付けられるでしょう。

今まで手こずっていたことが、スピーディに片付いて、良い結果が出る可能性もあります。 後半に入るにつれて、ご褒美として臨時収入が入る可能性も高まる時期です。

空いた時間は「これやりたい！」と思うことに全力投球を。大きなプロジェクトや、何かを作ることを考えているならば、情報収集を始めるのにも良い時期です。

対人関係や恋愛も好調。出会いが得られたり、結婚の話が出る可能性もあります。

久々に再会した人からおごられたり、良いアドバイスをもらえる気配もアリ。連絡をもらったら、積極的に会いましょう。

2位「双子座」

あらゆる面で、良い流れを感じられる1か月。仕事運や金運、対人運は月初から盛り上がります。

特に月の前半は、多くの人から話を聞くのがおすすめ。

その際「一生を賭けてでもやりたいもの」を意識しながら聞きましょう。思わぬひらめきや情報を得られるはずです。

シングルさんは、理想の恋愛のビジョンが固まる気配もあります。

後半は、恋愛運も盛り上がる見込み。交際中の方は結婚の話が出る気配もあります。シングルさんは、復縁にツキのある時期です。

なお、お金にも引き続きツキがありますが、支出のバランスを見直して。より有効なお金の使い方が見つかるでしょう。

1位「水瓶座」

仕事も勉強も恋も、何をやってもうまくいきやすい時期です。地道にコツコツやってきたことが実を結んだり、1度失敗したことへのチャレンジが成功する可能性があります。

やる気がみなぎって、スピーディに物事をこなしたくなりますが、冷静にコツコツ作業しましょう。冷静でいればいるほど作業の完成度が上がり、成功率も上がるからです。

また、周りの人にはいつも以上に優しく接して正解。互いの絆を深めることに役立ちます。

時間とお財布が許せば、仲間や恋人と、最新スポットを訪ねたり、行ったことのないお店でデートして。さらなる幸運を呼び込みます。