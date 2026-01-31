大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフを通じて、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手のトレードによる獲得が噂されている。その中で、佐々木朗希投手を放出してスクバルを獲得するという驚愕のプランが提案された。米メディア『NESN』のコリン・キーン記者が言及した。

ドジャースがスクバルを獲得するために、佐々木の他、ザイア・ホープ外野手とジャクソン・フェリス投手を含めた3名を放出するプランが浮上した。

大谷翔平選手らを擁するドジャースはあまりにも戦力が充実しているため、佐々木ですら先発ローテーションで6番手の予想だ。一般的に考えれば、佐々木をトレードの核に使うのは最善の手と言えるだろう。

確かに、ドジャースが昨オフ最大の補強だった佐々木を、わずか1年で手放すとは考えにくい。しかし、スクバルを獲得するのであれば、佐々木の放出が唯一の手段となるだろう。

急浮上したトレードの案についてキーン氏は「理論的には、佐々木を含めることでこの提案は成立する。短期的、長期的な両面でタイガースの先発陣に成長の余地をもたらすだろう。これは、双方が真剣に検討すべきトレード案だ」と言及した。

【関連記事】

【了】