チェルシーは31日、プレミアリーグ第24節でウェストハムをホームに迎える。同試合に向けた会見において、チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、イングランド代表MFコール・パーマーがスターティングメンバーとして起用可能な状態であることを明かした。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同日、同監督のコメントを伝えている。

昨シーズン、パーマーはプレミアリーグ37試合の出場で15ゴール9アシストを記録し、チェルシー攻撃陣の中心に君臨。FIFAクラブワールドカップ2025では6試合出場3ゴール2アシストの成績を残し、チェルシーの優勝に貢献しただけでなく、自身も大会MVP（最優秀選手賞）に輝いた。だが、今季はそけい部の負傷で前半戦に離脱を強いられ、ここまで公式戦は14試合の出場にとどまっている。

このような状況のなか、パーマーはプレミアリーグ前節のクリスタル・パレス戦（○3－1）も欠場。当時、ロシニアー監督は「彼は軽い問題を抱えている」と明かしており、太ももの軽い負傷が指摘されていた。

だが、28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節のナポリ戦で公式戦3試合ぶりのメンバー入りを果たすと、ハーフタイム明けからピッチに立ち、ブラジル代表FWジョアン・ペドロの2ゴールをアシスト。3－2での逆転勝利に貢献していた。

チェルシーはナポリ戦から中2日でウェストハム戦を迎えるが、ロシニアー監督はパーマーのスタメン起用について「まったく問題ない。彼自身も望んでいるし、私も望んでいることだ」と発言。「彼は（ナポリ戦で）2アシストと素晴らしいパフォーマンスを見せ、試合を戦い抜いた。明日は先発出場が可能だよ。私にとっても非常に喜ばしいことだ。なぜなら、彼のような選手が最高の状態にある時、チームがトップレベルになるからだ」と言葉を続け、パーマーの先発復帰を“予告”した。

現在、チェルシーは今季最多タイの公式戦4連勝中。今季初の5連勝をめざすウェストハム戦のスタートリストに、パーマーの名前はあるだろうか。

【ハイライト動画】パーマーはCL・ナポリ戦で2アシスト