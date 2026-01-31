ノッティンガム・フォレストは、マンチェスター・シティのドイツ代表GKシュテファン・オルテガの獲得でクラブ間合意に達したようだ。31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。

現在33歳のオルテガはビーレフェルトでブンデスリーガ昇格や残留に貢献し、その活躍が買われて2022年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍した。ブラジル代表GKエデルソン（現フェネルバフチェ）の頼れるバックアッパーとして公式戦通算56試合に出場していたが、今季からイングランド代表GKジェームズ・トラッフォードとイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマが加入したことで序列が低下。今季は開幕戦のウルヴァーハンプトン戦でベンチ入りした以外はメンバー外が続いている。

オルテガとマンチェスター・シティの契約が残り半年を切ったなか、フォレストはオルテガの獲得に移籍金50万ポンド（約1億円）を支払うことで、マンチェスター・シティとクラブ間合意に達した模様。同選手は近日中にフォレストのメディカルチェックを受け、シーズン終了までの短期契約を結ぶ見込みだ。

また、冬の移籍市場の閉幕が2月2日に迫るなか、プレミアリーグで17位に位置するフォレストは、駆け込みでの大型補強が噂されている。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、現在ターゲットとしているのは、クリスタル・パレスのフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタ、エヴァートンのイングランド人FWドワイト・マクニール、インテルのイタリア代表MFダヴィデ・フラッテージだ。

ただ、マテタはミランとの争奪戦になる。マクニールについては、代役の目処が立っていないエヴァートンが、シーズン途中の放出に消極的な模様だ。

フラッテージは4000万ユーロ（約73億円）の買い取りオプションが付いた半年間のレンタルでインテルとクラブ間合意に達したと見られていた。ただ、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』は31日に続報として、インテルが代役として獲得を目指しているイングランド代表MFカーティス・ジョーンズ（リヴァプール）の取引が成立しない限り、フラッテージはインテルに残留することになると伝えている。