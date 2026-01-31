三代目ELLY「かっこいい動きを自分のなかに取り入れて」独創的なダンスは“海外アーティストの仕草”からの影響!?

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー・ELLYさんがゲストに登場。ダンスの影響を受けた海外アーティストなどについて語ってくれました。

＜ELLYさんプロフィール＞

1987年生まれ、青森県出身のELLYさん。三代目 J SOUL BROTHERS にパフォーマーとして加入し、2010年にデビュー。コレオグラフ（振付）も担当。俳優として2015年に映画「TRASH／トラッシュ」で初単独主演を務めたほか、ヒップホップアーティスト「CRAZYBOY」としても活動するなど、多彩なエンターテイナーとして活躍中です。

岩田：ELLYのダンスっていろんなジャンルが混ざっている気がするけど、どうやって形作られていったの？

ELLY：基本はヒップホップだけど、実は一番好きなのはR＆B。アッシャーやオマリオン、クリス・ブラウンといったアーティストを好きになって、彼らの「これかっこいい！」っていう動きを取り入れていきました。ポッピンやアニメーションの要素も、R＆Bを表現する上でのかっこよさとしていろんなところから持ってきた感じです。

岩田：面白いね。俺はダンサーばかり見てスキルを盗もうとしていたけど。アッシャーやクリス・ブラウンはもちろん大好きだけど、俺は音楽として見ていたから、彼らの仕草からスキルを盗もうというアイデアはなかったな。

ELLY：アーティストの人たちって、仕草もダンスみたいなんですよ。サングラスを上げたり、指輪を回したり。音に合わせて動いているけど、ダンスではないあの仕草を、自分のなかに取り入れたりはしていましたね。

――番組では他にも、青森での幼少期やプロ野球選手を目指していた学生時代などについて語る場面もありました。

