オカダ・カズチカ「棚橋弘至引退試合」の試合時間33分3秒に驚き「『太陽』って言われた棚橋さんが“サン、サン、サン”で終わらせた…ちょっと出来すぎ」

音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「オカダ・カズチカ ラージオオシャベリング」（毎週月曜8:00配信）。“レインメーカー”としてプロレス界を牽引する存在、オカダ・カズチカが、プロレスからバス釣り、ゲームといった趣味の話、AuDeeだからこそできる秘話まで、ここでしか聴けないトーク満載でお送りします。

1月12日（月・祝）の配信では、1月4日（日）に東京ドームで開催された新日本プロレス年間最大のビッグイベント「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」で、オカダが試合をおこなったメインイベント「棚橋弘至引退試合」を振り返りました。

◆“試合時間33分3秒”は偶然？

オカダ：試合時間が33分3秒でしたね。太陽の“サン、サン、サン”ということで。最後は、僕がコーナーからエルボードロップを落とした後、久しぶりにレインメーカーポーズをして、ちょっと上を見たんですけど、そのときに「オカダさん、泣きそうでした？」みたいな話をされましたけども、「あれは33分3秒で終われるように時間を見ていました」っていう話をしたら「ドームの上に時計なんてないだろ」って言われて（笑）。確かにないので、計算なんてできないですけど。

でも、すごくないですか？ 「太陽」って言われた棚橋さんが、“サン、サン、サン＝太陽、太陽、太陽”で終わらせたって、なんかちょっと出来すぎな感じもしますよね。2026年1月4日、オカダが勝って試合時間33分3秒って分かりやすく覚えられるんじゃないかなと思います。

――この後も、番組では引退試合後に感じた想いを語る場面もありました。

