堂本光一「"え、沙也加がおる！"って思ったもん」稽古場で聴いた中村麗乃の歌声に驚き

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、2000年から2024年まで上演されたミュージカル「SHOCK」シリーズで作・構成・演出を手がけ、主演を務めてきた堂本光一さんと、同シリーズに2023年から出演した中村麗乃さん。ここでは、光一さんが中村さんの歌声を聴いた瞬間に感じたことを語りました。

◆中村「私の人生の夢」

光一：「SHOCK」には神田沙也加ちゃんも出てくれていて、麗乃ちゃんは、その沙也加が「すごく憧れている存在」っていう話もしていたけど。

中村：はい。

光一：その後、ミュージカル「ダンス オブ ヴァンパイア」で沙也加がやっていた役を演じたわけじゃん？

中村：はい。

光一：その流れってすごいよね。

中村：それこそ、（関係者の方が）「SHOCK」を観てくださったことでオーディションの話につながっているので、「SHOCK」がなかったらオーディションも来ていなかったと思います。そう思うと、もう本当に「SHOCK」様様で、本当にありがたいです。

光一：もうゆくゆくは、目指せ「マイ・フェア・レディ」だね。

中村：んん……（笑）。もう口に出すのも恐れ多いくらいですけど、何十年経ってもいいから、立たせていただけるときが来たらいいなと……。本当にもう、私の人生の夢であり、遥か先の目標です。

＊

光一：「SHOCK」に「ONE DAY」って言う曲があるけど。もともとは、沙也加が「SHOCK」に出てくれるってなったときに導入された曲で、「沙也加だったから、この曲になった」と言っても過言じゃないくらいの楽曲。

中村： はい。

光一：それをさ、もちろん麗乃ちゃんとも一緒に歌ったけど、稽古場で歌声を聴いたときに、本当にびっくりしたの。“え、沙也加がおる！”って思ったもん。

中村：ええ!? いやもう……。

光一：いや、本当に似てる。それは「この人みたいになりたい！」っていう憧れから出てくるものなんだろうけど。

中村：はい。

光一：でも、そのときは「本当にめっちゃ似てる！」と思って。当時の記憶が思い出させられたくらい。

中村：もう、そんな……。

光一：いや、似ていますよ。

中村：いやいや、ありがとうございます。

1月7日に発売されたBlu-ray＆DVD「Endless SHOCK 2024 the Last Year」についてトークする場面もありました。

