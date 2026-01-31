有吉「そりゃ怒るよ（笑）」ダチョウ倶楽部結成40周年イベントの出演者リストに名前がなく“大激怒”した芸人とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。1月のアシスタントはデンジャラスの安田和博です。1月25日（日）の放送では、有吉も出演するスペシャルイベント「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー！ ～来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ～」について語りました。

◆ダチョウ倶楽部が結成40周年イベントを開催

有吉は、5月25日（月）に東京国際フォーラム・ホールAで開催するダチョウ倶楽部の結成40周年を記念したスペシャルイベント「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良くくるりんパーティー！ ～来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ～」にゲスト出演することが決定しています。

当日は、ダチョウ倶楽部に加えて豪華ゲストも登場し、40年分の思い出トークや数々のギャグや伝統芸を披露する予定で、1階客席前方には「熱湯かぶり席」が用意されています。

番組で有吉は、イベントに出演するゲストについて触れ、江頭2:50さん、カンニング竹山さん、純烈など次々と紹介するなか、霜降り明星・粗品さんの名を挙げると「粗品なんて、いい迷惑だよ（笑）。たまたま『アメトーーク！』で1回ゲストに呼ばれて出たら、しつこくつきまとわれて。結局、40周年の感謝祭まで呼ばれちゃってさ」と苦笑いを浮かべます。

さらには、会場の入場者数にも言及し、「まだまだゲストがいるかもしれませんけど、キャパが5,000席ですから、なかなか大変ですよ……集まるんでしょうか（笑）」と率直な思いを口にしながらも、「集まらなくても笑いにはなるでしょうけど、ちょっとお金が心配ですからね。集まってほしいなと思いますけども」と話します。

続いて、1月20日が上島竜兵さんの誕生日ということで、太田プロ芸人たちが集まって開かれた宴会の話題に。有吉は都合が合わずに欠席だったそうですが「ちょっと、劇団ひとりさんがご立腹みたいですね？」と、宴会に参加していた安田に話を振ると、「リーダー（肥後克広さん）が来られる前にこのライブの話になって、すごく盛り上がったんですけど、（劇団ひとりが）チラシを見た瞬間に自分の名前がないことに気付いて大激怒（笑）」と振り返ります。

有吉は「スケジュールの都合なのかな？」と推測しますが、安田は「違いますよ、ただ名前がないだけです。なんだったら3ヵ月くらい前からOKは出しているんですよ。だからすごく怒っていました（笑）」と明かすと、有吉も「そりゃあ怒るよ（笑）」と同情していました。

