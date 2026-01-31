永野「姪っ子が“恋リアに出ているMC”っていうことで…」Netflix「ラヴ上等」出演で実感した意外な変化とは？

◆「ありがとうMEGUMIさん！」
れなち：永野さんのことが好きな、90年代後半生まれというか平成世代の人たちって、すごくいると思うんですよね。
永野：なんか……そうなの。
れなち：「ラヴ上等」に出られていましたが、絶対に反響がありましたよね？
永野：ありました。僕、恋リア（恋愛リアリティーショー）を見たことがなくて。だから、ああいう感じで出ちゃったんですけど……。
れなち：「恋リアが嫌い」って言っていました（笑）。
永野：そうそう（笑）。でも結局、それがほかの仕事につながってうれしくて。今は「ラヴ上等」のおかげで生きています。
れなち：だって、永野さんのコメントがあるから「ラヴ上等」がめちゃくちゃ面白くなっているなって思います。
永野：ありがとうございます（笑）。
れなち：私も正直、あまり恋リアを観てこなかったんですよ。なんだかもどかしくなっちゃって苦手だったんですけど、「ラヴ上等」は永野さんのツッコミとトークでだいぶマイルドになって。
永野：あれを観ていて「もう私そんなことできない～」ってタトゥーがゴリゴリ入っている人が言ってたりして。「心が痛い」って言うけど、「いや、体の痛みのほうがすごかったでしょ？」みたいな。
れなち：ハハハ（笑）。
永野：今までの恋リアっていうものを知らないから、家で観ている感じで、そういうことを（共演者の）AK-69さんとしゃべっていたら、MEGUMIプロデューサーから「それがいい」って言ってくれて。
れなち：めちゃくちゃ面白かったです。
永野：ありがとうございます。それこそ、あの番組によって山崎さん世代の方ともつながった感じもして。
れなち：そうだと思います。一緒に番組を観ている感じでしたし、こっちが見過ごしそうなことを全部ちゃんと拾ってくださるから……。
永野：もう細かいおばさんみたいな感じで（笑）。でも、あの番組によって、自分の姪っ子が一気に尊敬の目に変わりました。
れなち：へえー！ そこまでですか？
永野：だから、やっぱりNetflixってヤバい！“恋リアに出ているMC”っていうことで、一気に尊敬に変わったの。
れなち：すごい！
永野：本当に「ありがとうMEGUMIさん！」っていうことで。もうついていきますので、第2弾も呼んでください！
