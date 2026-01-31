永野「姪っ子が“恋リアに出ているMC”っていうことで…」Netflix「ラヴ上等」出演で実感した意外な変化とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。1月26日（月）〜29日（木）の放送では、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。1月27日（火）は、お笑い芸人の永野さんが登場！ ここでは、永野さんがMCとして出演した恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」（Netflix）の話で盛り上がりました。

◆「ありがとうMEGUMIさん！」

れなち：永野さんのことが好きな、90年代後半生まれというか平成世代の人たちって、すごくいると思うんですよね。

永野：なんか……そうなの。

れなち：「ラヴ上等」に出られていましたが、絶対に反響がありましたよね？

永野：ありました。僕、恋リア（恋愛リアリティーショー）を見たことがなくて。だから、ああいう感じで出ちゃったんですけど……。

れなち：「恋リアが嫌い」って言っていました（笑）。

永野：そうそう（笑）。でも結局、それがほかの仕事につながってうれしくて。今は「ラヴ上等」のおかげで生きています。

れなち：だって、永野さんのコメントがあるから「ラヴ上等」がめちゃくちゃ面白くなっているなって思います。

永野：ありがとうございます（笑）。

れなち：私も正直、あまり恋リアを観てこなかったんですよ。なんだかもどかしくなっちゃって苦手だったんですけど、「ラヴ上等」は永野さんのツッコミとトークでだいぶマイルドになって。

永野：あれを観ていて「もう私そんなことできない～」ってタトゥーがゴリゴリ入っている人が言ってたりして。「心が痛い」って言うけど、「いや、体の痛みのほうがすごかったでしょ？」みたいな。

れなち：ハハハ（笑）。

永野：今までの恋リアっていうものを知らないから、家で観ている感じで、そういうことを（共演者の）AK-69さんとしゃべっていたら、MEGUMIプロデューサーから「それがいい」って言ってくれて。

れなち：めちゃくちゃ面白かったです。

永野：ありがとうございます。それこそ、あの番組によって山崎さん世代の方ともつながった感じもして。

れなち：そうだと思います。一緒に番組を観ている感じでしたし、こっちが見過ごしそうなことを全部ちゃんと拾ってくださるから……。

永野：もう細かいおばさんみたいな感じで（笑）。でも、あの番組によって、自分の姪っ子が一気に尊敬の目に変わりました。

れなち：へえー！ そこまでですか？

永野：だから、やっぱりNetflixってヤバい！“恋リアに出ているMC”っていうことで、一気に尊敬に変わったの。

れなち：すごい！

永野：本当に「ありがとうMEGUMIさん！」っていうことで。もうついていきますので、第2弾も呼んでください！

