オカダ・カズチカ「棚橋弘至が引退するからこその超満員」観客数4万6,913人の東京ドームに改めて実感した棚橋弘至の凄さ

音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「オカダ・カズチカ ラージオオシャベリング」（毎週月曜8:00配信）。“レインメーカー”としてプロレス界を牽引する存在、オカダ・カズチカが、プロレスからバス釣り、ゲームといった趣味の話、AuDeeだからこそできる秘話まで、ここでしか聴けないトーク満載でお送りします。

1月12日（月・祝）の配信では、1月4日（日）に東京ドームで開催された新日本プロレス年間最大のビッグイベント「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」で、オカダが試合をおこなったメインイベント「棚橋弘至引退試合」を振り返りました。

◆「今の僕が引退しても集められない」

オカダ：試合後にも言ったんですけども、本当に思ったのはもう「棚橋さんすごいな」と。やっぱり、棚橋弘至が引退するからこその超満員（観客数4万6,913人）だと思いますし、もし僕が引退するって言ったときに、これだけ集められるかと言われても「全然余裕でしょ」って言えないと思いますので。やっぱり、棚橋さんがいろんなことをやってきたからこそ、あの歓声、あの観客だと思いますので。改めて“やっぱりすごいな”と思いましたね。

俺も（引退試合のときには）どんな会場でもできるくらい……むしろ広場でやろうかな（笑）。たくさんの人が入る広場でやったら5万人くらい集められるんじゃないかと。4万6,913人を超えられるように、これからもやっていきたいなと思います。棚橋さん、本当にお疲れさまでした。

――この後も、番組では引退試合の試合時間“33分3秒”について触れる場面もありました。

