「ツヤ」だと思っていたのは「テカリ」だった…FUKAMI「ツヤがないと老けて見えると考えていたけど…」加齢で変化する肌質の気づき

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI)。2025年12月28日（日）、2026年1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！「2026年の美容の目標」などについて語り合いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：新年のスタートですが、みんな今年の美容の目標などはありますか？HIROMI：去年も少し話したけれど、私はボディクリームをしっかり塗ること。ボディオイルやボディクリームを欠かさないようにしたいですね。FUKAMI：それでいくと、私の課題は「テカリ」です。去年36歳になったのですが、今年は37歳を迎える年で。今までは「顔のツヤ」が大事だと思っていて、ツヤがないと老けて見えると考えていたの。HIROMI：わかる。年齢を重ねてくると、どうしてもね。素敵なツヤじゃなく、ちょっと間違うと、ぬるぬるした感じというかね。FUKAMI：最近、顔がなんだか「ねちゃっ」としてきたと感じるときがあって。加齢とともに「ツヤ」ではなく、ただの「テカリ」というネガティブなものに変化していくのだと、去年はすごく実感させられたんです。HIROMI：質感がなんだか「ねっとり」してくるのよね（笑）。すみれ：FUKAMIちゃん、今日まさに、HIROMIちゃんに指摘されていたものね（笑）。だから、コーセーの「メイク キープ ミスト」と「メイク キープ パウダー」で整えてもらって。FUKAMI：そう、それでキレイにフィックスしました。今年はそういうテカリの部分を改善していきたいなと。すみれ：いいですね。今年は、こうした私たちが改善していきたい美容の話もどんどんしていきましょう。――番組では他にも、「2025年の美容トレンド」や「年齢とともに変化する肌悩み」「育児と美容」などについて語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/