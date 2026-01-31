昨年2025年の「美容トレンド」は？ ChatGPTで一般人も研究者並みの知識を獲得!?

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI)。2025年12月28日（日）、2026年1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 昨年、2025年の美容トレンドなどを振り返りました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。HIROMI：ビューティートレンドについてですが、最近はファッションも同様にトレンドが細分化・多角化していて、「これ」というメインの象徴的なものは少なくなっていますね。すみれ：確かにそうかもしれません。HIROMI：ただ、2025年は「美容コスメの成分フォーカス」が流行したのではないでしょうか。みんながこれまでにないぐらい「成分」を徹底的に調べるようになりましたよね。検索技術やChatGPTのような生成AIが飛躍的に進化したことで、一般の方々も研究者並みに深く調べられるようになりましたから。なおかつ、フラットな意見でフィードバックも得られるし。これが2025年の大きなトレンドだったと感じます。FUKAMI：それぞれの成分にどんな効果があるのかって、私もけっこう調べたかも。HIROMI：成分は成分でも、「雪肌精」のＷ効能（美白×肌あれ防止）の甘草由来有効成分のように、ブランド独自の成分が再注目された年でもありましたよね。FUKAMI：ですね。そのプロダクトにしか入っていない成分に、より価値が見出された感じでした。HIROMI：あとは、成分だけじゃなく、成分はすごいのはもちろん、肌への浸透パワーってどうなんだっけ、というようなところまで自ら調べるようになったのがすごいなと。すみれ：みんなの美容への関心がどんどん深くなってきてる気がしますね。あと、今年のトレンドというわけではありませんが、この番組に出演してくださるママさんゲストの方々も、とにかく「時間がない」とおっしゃっていて、「タイパ」重視の時短メイクやスキンケアのお話がよく出ましたよね。FUKAMI：コストパフォーマンスにタイムパフォーマンスが加わった。HIROMI：美容についても、限られた時間内で、どれだけの効果や満足度を得られるかが本当に強く意識されるようになってきましたよね。FUKAMI：時間を短縮しながら自分を癒やせる、いつもより素敵になれる。2025年はそんなアイテムが多かった印象です。――番組では他にも「年齢とともに変化する肌悩み」「育児と美容」などについて語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/