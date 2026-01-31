見落としがちな「耳の乾燥」…スキンケアで耳まで塗って揉むと血色アップ!? すみれ×HIROMI＆FUKAMI 実践している乾燥対策

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI)。 2025年12月28日（日）、2026年1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 乾燥対策や日頃のスキンケアの延長線のケアなどについて語り合いました。

▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。

すみれ：去年も、お二人は海外へ行く機会も多かったと思いますが、飛行機の機内での乾燥対策はどうされていましたか？

HIROMI：実は僕、ある海外のセレブの方に教わった方法があるんです。「着陸態勢に入るタイミングでシートマスクを貼りなさい」と. その間にしっかりパックをして、降りる直前に日やけ止めを塗ると全然違います。

FUKAMI：少し恥ずかしいけれど（笑）。背に腹は代えられないわね。あと、私の最近の発見は、スキンケアのときに耳まで塗って、耳を揉むことです。みんな、耳って結構わすれてるのよね（笑）。でも、耳は意外と乾燥して粉を吹いたりしますし、揉むことで、マッサージ効果で物理的に顔も引き上がります。

HIROMI：顔全体の血色もよくなるしね。

FUKAMI：うん。ぜひスキンケアするときに耳まで触ってほしいです。化粧水を塗るときに、顔の流れで耳までちょっとやってあげる、というのがすっごくいい感じなので。顔が冷えているなと思う時は特におすすめですね。

――番組では他にも、「美容トレンド」や「育児と美容」などについて語り合う場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：KOSÉ Find My Beauty

放送日時：毎週日曜 9:00～9:30am

パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/