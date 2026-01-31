大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、怪我に苦しんだシーズンを過ごしたこともあり、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を見送っている。今季の起用法に注目される中、球団との関係性について懸念もあがっている。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。

佐々木は昨季の後半、ブルペン陣として成功を収めていた。しかし、デーブ・ロバーツ監督は「彼は3つ目の球種を開発する必要がある」と、ブルペン投手としての成功を先発投手としての成功につなげるためには、調整が必要だと警告した。

全力で1イニングを投げるのであれば、速球とフォークの2球種でも通用する。しかし、先発として打者との対戦が2巡目、3巡目に入ると話は別だ。どれほど一級品の球種でも、さらに考えさせる要素がなければ、打者は対応してくるだろう。

ドジャースには大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手と優れた先発陣がいるが、佐々木は彼らに続く5人目の先発投手として期待されている。

ところが、ヘルナンデス氏は佐々木とドジャースの関係性について「ドジャースは、強い個人主義で知られる彼の扱いに苦労している。彼がブルペンの救世主として台頭したとき、球団は球速回復に貢献したエピソードを紹介した。しかし、佐々木は、球団の貢献を最小限に抑え、まったく異なる出来事のアプローチを話した」と言及した。

