TETSUYA、最新シングル＆ソロデビュー25周年記念したアニバーサリーライブ開催決定

LArc-en-Cielのリーダー兼ベーシストであり、ソロアーティストとしても精力的に活動を続けるTETSUYAが、最新シングル「何があっても」を7月1日にリリース。さらに、2026年ソロデビュー25周年を記念し、アニバーサリーライブの開催を発表した。

2026年7月11日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて「TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE」を開催。四半世紀にわたるソロアーティストとしての歩みを凝縮した、節目にふさわしい特別な公演となる。

さらに、毎年好評を博しているBillboard Live公演「TETSUYA Billboard Live Tour 2026」の開催も決定。9月3日にBillboard Live 横浜、9月5日にBillboard Live 大阪、そして9月12日にはBillboard Live 台北にて、TETSUYAのBillboard Live Tourとしては初めての海外公演が実施される。

ソロデビュー25周年という大きな節目を迎え、音源リリースとライヴを軸に展開されるTETSUYAのアニバーサリーイヤー。その動向に注目が集まる。