アイナ・ジ・エンド「本当に現実逃避したいと思って作った曲」自己嫌悪に陥るリスナーに贈った楽曲とは？

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。1月31日（土）の放送では、「日々の悩み」というテーマで、「ほな、また」に届いたリスナーからの悩みにアイナが答えていきました。アイナ・ジ・エンド：今日の「ほな、また」は「日々の悩み」というテーマでお届けしていきます。「ほな、また」に届いた皆さんの日々の悩みを時間の限り紹介していきます。＜リスナーからのお悩み 北海道 13歳 女性 ラジオネーム：のんちゃん＞「アイナちゃん、こんにちは。私は野球のクラブチームに入っていて、来年はキャプテンになることが決まって、今から緊張しまくりで、チームを引っ張っていけるかが心配です」アイナ：うわー、のんちゃん可愛い！ ありがとう。クラブチームで日々頑張っているだけで凄いのんちゃん、キャプテンになることが決まったとのこと。おめでとう！ イェーイ、凄いじゃん！ 北海道のこの時期だと、練習も寒いやろうね。よう頑張って凄いです。もうね、「チームを引っ張りたい」っていうその気持ちだけで「かっこいいな」って思います。緊張って隠せないものって私は思うので、素直に話してみてもいいかもよ。「キャプテンになった、のんちゃんです。みんなを引っ張りたいと思っています。ちょっと緊張しているけどよろしくお願いします」って、ちゃんと「緊張してるよ」っていうのを伝えるだけで、周りの人はのんちゃんに人間味を感じてくれたり、話も聞いてくれたりするので、自分と素直に向き合えばきっと大丈夫です。のんちゃんさん、頑張ってね！＜リスナーからのお悩み 東京都 21歳 男性 ラジオネーム：ヤフー・ジ・エンド＞「どうしようもなく自己嫌悪に陥ってしまったとき、アイナちゃんはどうしていますか？ 教えてください」アイナ：自己嫌悪はもう仕方がない。そう割り切る。これがすべてだと思っています。自己嫌悪のときって、もうどうしようもないんだよね。下を向いて歩いて、気づけば道路と顔が近いぐらい暗い気持ちで歩いているような日もあるわけですよ、私も。なんですけども、これも仕方がないということで諦めました。だけど一つ気づいたことがあって、自己嫌悪ができる人はかっこいいなと思います。それだけ自分に向き合っているってことだと思うし、自己嫌悪に陥ったときに、自分に足りないところって浮かんできやすいのね。例えば、人と比べて「あの人みたいにうまく喋れたらな」って思ったとしたら、「どうやったらうまく喋れるの？」「うまく喋るって何だ？」っていうように紐解いていくことで自分にないところがわかってくるし、勉強にもなる。そんな気がするんですよ。なので、自分にきちんと向き合っている証拠だと思う。だから、大丈夫。でも、どうしようもなくしんどくなったら、私は一回現実逃避をします。そんなね、現実逃避にぴったりな曲を作ったのでね、聴いてほしいです。「あぁ揺れてる」という曲は、私が本当に現実逃避したいと思って作った曲で、本当にしんどいときとかは自分も聴いています。自分の曲って普段はあまり聴かないんですけど、「あぁ揺れてる」と「ペチカの夜」はしんどいときによく聴きます。なんかちょっと自分自身を守りたいときに聴いてもらえたらいいなと思います。ヤフー・ジ・エンドに届いたらいいな。＜リスナーからのメッセージ 千葉県 18歳 女性 ラジオネーム：ハリ＞「今、私は高校3年生で、大学受験をしているのですが、第一志望の大学の試験が2月末にあるにもかかわらず、YouTubeを見たり、朝起きれなかったりと、甘えた生活を送ってしまっています。どうしたらあと少しの時間を大切に使うことができると思いますか？」アイナ：ん〜、ハリちゃん、大学の試験2月末言うたら、もう1ヶ月切ってるぐらいなのかな。あっという間に来るよ、試験が。ドキドキじゃん。私だったらYouTube禁止にするね。アプリも消したりとかするかも。あと実体験で言うと、私は高校受験だったんですけど、家では勉強できなかったので、やっぱ静か〜な、本当にシーンとした図書館によく行って勉強していましたね。図書館とかに行っちゃえば、YouTubeを見てられへんと思うし「やるしかない」と思うので、ちょっと何かを禁止にしたりとか、規律を求められるような環境に身を置く。これがいいんじゃないかなと思います。きっとその先にね、快晴のような爽やかな心模様が待っているよ。大学で素敵な青春を送れるように、残りあっという間ですから頑張ってください。ハリちゃん、応援しています。アイナ：受験ってやっぱり今まで生きてきた中で、初めてと言っても過言ではないぐらい、自分で舵を切る大きな瞬間じゃないですか。「この学校に行きたい、頑張る、試験がある、受かる、人生がちょっと変わっていく」という結構大きな試練だと思うので。ハリちゃん以外のね、今「ほな、また」を聴いてくれているあなた、受験生のあなた。きっといろんな不安もあると思うんだけど、きっとこれを乗り越えたら本当に心地良いスカッとした日々が待っているから、あと残り少し頑張ってほしいな。たまにね、しんどくなったら甘いものでも何でもたらふく食べて。あとちょっとの間、駆け抜けてください。心から応援しております！ 届いていたらいいなと思いながら、A_oの「BLUE SOULS」を聴いていただきました。アイナ：今日は「日々の悩み」を送ってくれてありがとう。悩みにお答えしていったんですけど、なんかね、「悩みや答えにまつわるアイナ・ジ・エンドの音楽ってなんだろうな」って考えながら私の思いを伝えていくのが楽しかったです。これからも皆さんからのメッセージを待っています。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm