岩田剛典「僕も大人になってから歯列矯正した」小学生リスナーにエール「面倒だけど大事」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。小学3年生のリスナーにエールを送りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

いま頑張っていることは野球の練習です。将来の夢はプロ野球選手です。そのために、いま家で野球の練習をしています。そして歯並びも良くなりたいので、歯列矯正もいまから頑張ります！

＜岩田からのメッセージ＞

メジャーリーグのワールドシリーズで日本人選手が大活躍して、本当に誇らしいなと感じました。夢を与える選手が日本からたくさん生まれています。ぜひ大きな背中を追いかけながら頑張っていただきたいですね。

そして歯並び。僕も大人になってから歯列矯正をしたタイプなので、分かります。面倒くさいんですよね（笑）。でも、やらないよりはいい。すごく大事なことだと思います。トムヤムクンくんの野球の夢、応援しています！

――番組では他にも俳優業とアーティスト業の両立や、役の切り替え方などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/