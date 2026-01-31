岩田剛典「僕も大人になってから歯列矯正した」小学生リスナーにエール「面倒だけど大事」

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。小学3年生のリスナーにエールを送りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
いま頑張っていることは野球の練習です。将来の夢はプロ野球選手です。そのために、いま家で野球の練習をしています。そして歯並びも良くなりたいので、歯列矯正もいまから頑張ります！
＜岩田からのメッセージ＞
メジャーリーグのワールドシリーズで日本人選手が大活躍して、本当に誇らしいなと感じました。夢を与える選手が日本からたくさん生まれています。ぜひ大きな背中を追いかけながら頑張っていただきたいですね。
そして歯並び。僕も大人になってから歯列矯正をしたタイプなので、分かります。面倒くさいんですよね（笑）。でも、やらないよりはいい。すごく大事なことだと思います。トムヤムクンくんの野球の夢、応援しています！
――番組では他にも俳優業とアーティスト業の両立や、役の切り替え方などについて語る場面もありました。
