今日の運勢は？ ★2026年2月1日（日）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月1日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月1日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気です。今日は外出をしてみたり、遠出をしてみたりするとラッキーが巡ってきそうです。今まで行ったことがない場所へ行くのもおすすめです。学びが深まりやすく成長につながりそうな日です。今日は色々なものに目を向けてみましょう。特に海外に関することに注目できると良さそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。好きな人に積極的にアプローチしてみましょう。ラッキーカラーはピンク。付き合いが広がりやすい運気です。色々な価値観を持った人との絆が深まるような日なので、積極的にコミュニケーションを取っていくことを心掛けましょう。対人運が好調です。素敵な出会いが期待できそうな日なので、出会いを求めている人にとってはチャンスの1日となりそうです。ラッキーカラーは水色。趣味が充実しやすく、友達付き合いが広がりそうです。今日は集中力が高まりやすい1日なので、とことん課題や好きなことに打ち込める時間を作れると良さそうです。仕事運が好調ですが、頑張りすぎには注意をしましょう。課題や何かに取り組む際は区切りの良い所で終えることを心掛けられると良さそうです。金運が好調です。今日は欲しいものを購入しに店頭に出掛けてみたり、特に欲しいものがない場合は、ウィンドウショッピングをするとラッキーがありそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家で趣味を楽しんだり、のんびりした時間を大切にしましょう。昼寝をしてゆっくりと過ごすのも良さそうです。内省がテーマの日です。今日はこれまでを振り返ってみたり、見直すことに意識を向けてみましょう。モヤモヤが出てきた場合は、紙に書き出して手放しができると良さそうです。モヤモヤしやすい日です。今日はなるべく1人の時間を大切に過ごしてみましょう。好きな音楽を聴いたり、漫画や小説を読んだりしてリフレッシュするのも良さそうです。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。温泉や銭湯に出掛けたり、マッサージを受けたり、リラックスする時間を設けるようにしましょう。今日は色々な情報に目を向けられると良い日です。SNSでリサーチをしたり、ネットサーフィンを楽しんだりしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/