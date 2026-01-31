「勝利に全力を尽くす」ドジャースにライバル選手が宣戦布告！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す。その偉業を阻止しようと、同地区に所属するサンフランシスコ・ジャイアンツのハリソン・ベイダー外野手は意気込んでいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ベイダーはメジャーデビューした2017年から昨季までに、778試合、打率.242、71本塁打、268打点といった数字を残している右の外野手。今オフにフィラデルフィア・フィリーズをフリーエージェント（FA）になると、ジャイアンツが2年2050万ドルで獲得している。

同メディアは「ジャイアンツと新たに契約したベイダーは、今季ドジャースと対戦することへの興奮を表明した。月曜日に契約を結んだ彼は、既にナリーグ西地区の強豪チームを倒すことを狙っている」と言及。

続けて、「これは最高だよ。野球界でもトップクラスの選手たちと真っ向勝負できるチャンスをくれるわけだから。もちろん、あの試合に勝つにはチーム全員の力が必要になる。でも、そのレベルで戦えること自体が最高に楽しみなんだ。僕はLAでプレーすることも、世界最高の選手たちと戦うのも大好き。ドジャースにはそういう選手が揃ってるからね。そして、その挑戦が4月にいきなりやってくる。めちゃくちゃ熱い形でね。だから自分の役割を果たして、チームの勝利に全力を尽くすよ」という本人のコメントを伝えている。

