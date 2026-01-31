26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、二軍監督、一軍ヘッドを経て監督就任したロッテ・サブロー監督について言及した。

笘篠氏が「二軍でやられているので、若い選手たちは次へのステップは指導者がころっと変わってしまうとすごく大変なんですけど、見てくれている方が一軍の監督になっている。これは大きい。体制が全員変わってしまうと、ちょっと方向性が変わってしまったり、考え方の違いが出たりするんですけど、それがないだけに若い選手たちは、サブロー監督のアドバイスをもらいながら共に戦えると思いますね」と持論。

野村氏も「サブロー監督も選手をわかっているし、選手たちも二軍監督からそのまま一軍監督なので、お互いが付き合っている時間が長い。監督像もわかっているし、笘篠さんが言われたように、ガラッと変わるのとは意味が違う。継続の中で野球ができるのは大きいと思いますね」とポジティブに語った。

サブロー監督は「去年はたまたま試合に出られましたけど、今年は自分らで掴むしかないので、その辺がすごい楽しみですね」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』