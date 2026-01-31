大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が長らく悩まされている右足首の手術を受けた。この影響で開幕には間に合わない見込みとされているが、キム・ヘソン内野手にとってはチャンスになるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今季のドジャースはエドマンが主に二塁レギュラーを務めるとみられていた。ただ、前出の通り離脱期間が長引く見込みのため、キム、ミゲル・ロハス内野手、アレックス・フリーランド内野手、アンディ・イバニェス内野手らがポジションを争うとみられる。

同メディアは「エドマンの負傷を受け、ドジャースの二塁を巡るスプリングトレーニングでのロースター争いでは、キムが本命になるべきだ。彼はロハスより若く、スピードも速い。昨年はすぐに9番打者としての地位を確立し、大谷に打点の機会を与えた。ドジャースはフリーランドを開幕からレギュラー起用する可能性は低く、イバニェスも控え選手に過ぎないように感じる」と言及。

続けて、「キムはなかなかの速さで出塁する。非常にスローペースなドジャースの中で、彼は最速の走者の一人だ。今年の年俸は400万ドル。エドマンの1210万ドルに比べれば微々たるものだが、ドジャースはその年俸額に見合うだけの成果を出すよう努力すべきだ。ファンは彼の活躍を心待ちにしている」と記している。

【関連記事】

【了】