岩田剛典 大人になって感じた学びの必要性「自分の置かれた環境の中だけの情報で生活が収まってしまいがち」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。「今、一番行きたい場所」などについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が未来に残したいことは「読書」です。今は本を読む習慣がない人も多いようですが、語彙力や表現力が向上し、自分の考えを的確に伝える力が身につきます。今の子どもたちがもっともっと読書を好きになったらいいなと思います。

＜岩田からのメッセージ＞

読書、いいですよね。実は今、めちゃくちゃ本屋さんに行きたいんですよ。まさに今思っていたことでした。大人になると勉強を継続してアンテナを張る機会も減り、自分の置かれた環境の中だけの情報で生活が収まってしまいがちです。新たな物の考え方や、自分の将来に役立てることも含めて、学ぶ時間は取りたいなと改めて思うようになり、今は「本屋に行きたいモード」です。

僕はいまだに紙派ですね。昔はiPadで漫画などを持ち歩いていましたが、今はスマホ1つで、デジタルなものはあまり身に付けなくなりました。無造作にポンとカバンの中に紙の本を入れて持ち歩く方が、自分の性に合っているのかもしれません。

――番組ではほかにも、俳優業とアーティスト業の両立や、役の切り替え方などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

