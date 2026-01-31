今回で30回目を迎えるちばぎんカップの開催を記念し、両チームのOB選手によるレジェンドマッチ（20分ハーフ）が行われた。

柏、千葉のOB選手30名に加え、スペシャルゲストとして柏アカデミーでプレーしたシンガーソングライター、ナオト・インティライミも緊急参戦した。大津祐樹が放ったシュートはGK櫛野亮に弾かれたが、菅沼実が詰めて柏レジェンドが先制に成功する。前半は柏レジェンドの1点リードで折り返した。

後半に入り近藤直也が千葉レジェンドへ、谷澤達也と水野晃樹が柏レジェンドへ。両クラブでプレーした選手たちが着替え、ファン・サポーターを沸かせた。追いかける千葉はまさかの形で同点に追いつく。GK南雄太のスローがオウンゴールとなり、“伝説の再現”で1－1のタイスコアとなった。迎えた最終盤、柏は谷澤の折り返しからナオト・インティライミが決勝点をマーク。柏レジェンドが2－1で勝利した。

【スコア】

柏レイソルレジェンド 2－1 ジェフユナイテッド市原・千葉レジェンド

▼柏レイソルレジェンド

1：南雄太

2：鎌田次郎

3：近藤直也

5：増嶋竜也

7：大谷秀和

8：澤昌克

9：輪湖直樹

11：林陵平

13：小林祐三

14：大津祐樹

15：菅沼実

18：田中順也

22：橋本和

24：平山智規

28：栗澤僚一

スペシャルゲスト：ナオト・インティライミ

▼ジェフユナイテッド市原・千葉レジェンド

4：茶野隆行

4：水本裕貴

5：山口智

7：佐藤勇人

8：谷澤達也

9：深井正樹

10：工藤浩平

10：船山貴之

10：町田也真人

11：佐藤寿人

13：山口慶

16：山岸智

17：櫛野亮

18：巻誠一郎

29：水野晃樹