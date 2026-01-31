【心理テスト】気づいてないのは自分だけ？ 周囲から見た「あなたの本当の印象」は!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「もう1人の自分」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたが道を歩いていると、向こうから誰かがやってきました。よく見ると、それはなんと“もう1人の自分”です。ところが、その"もう1人の自分"の顔は、1ヵ所だけ今の自分と違っているようです。さて、それはどんなところでしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 目が大きい2． 鼻が高い3． 唇が厚い4． 耳が長いこの心理テストでわかることは、あなたの「本当の印象」です。「顔」は「ペルソナ」、つまり“社会における仮面”を暗しています。ここで気になった場所こそ、周囲から見た「あなたの本当の印象」を表しているのです。「目」は「知性」の象徴。あなたは周囲から、頭の回転が速く、物事を的確に判断できる人と見られているようです。もしかすると、相当デキる人と思われて遠ざけられることも。あえて弱みを見せることで、かえってスムーズになるかもしれません。「鼻」は「自我」を表しています。周りからは「自分の意見をしっかり持っている芯の強い人」と思われているでしょう。遠慮がちにしていても、内に秘めた強さが外ににじみ出ているようです。思っているより、柔らかい態度を見せてみましょう。「唇」は「愛情」を意味する場所。あなたは優しくて頼りになる、困ったときに相談したい人という印象を与えているようです。実際に、頼られることも多いのでは。ただ、甘えさせすぎないようにメリハリは必要です。「耳」は「情報」のシンボル。周囲からは、話題が豊富で、何でも知っている博識な人と見られていそうです。いろんな雑学や流行に詳しいと思われがちかも。その印象で動くと気疲れするので、知らないことは知らないと言っておくといいかもしれません。あなたが思う自分と、人から見えている姿。案外違うものかもしれません。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/