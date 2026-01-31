【静岡県沼津市】360度のパノラマビューで美しい初日の出を拝めるイベント、人気のふるさと納税返礼品とは?

静岡県東部、伊豆半島の付け根に位置する沼津市(ぬまづし)は、駿河湾越しに眺める富士山、香貫山(かぬきやま)、まちの中心を流れる狩野川(かのがわ)などのすばらしい景観に恵まれた風光明媚なまちです。

今回は、1月1日に開催された、沼津港のランドマーク「大型展望水門びゅうお」から眺める初日の出イベントと、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

360度のパノラマビュー! 「大型展望水門びゅうお」の初日の出イベントについて

大型展望水門びゅうお

・静岡県沼津市千本1905-27

・アクセス：JR沼津駅からバスで約10分「沼津港」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

地上30mの高さから360度のパノラマビューが楽しめる展望施設「大型展望水門びゅうお」。住民や観光客を津波から守る力強い存在であるとともに、すばらしい駿河湾の景色を堪能できる人気スポットです。

本スポットで1月1日に開催された初日の出イベントでは、何ものにもさえぎられない360度パノラマビューを楽しみながら、すがすがしい初日の出を拝むことができました。

駿河湾の水平線から昇る初日の出と、朝焼けに染まる富士山の競演は圧巻! 富士山・箱根連山・沼津アルプスなど、周囲の山々も朝焼けに染まり、水平線から昇る太陽を楽しめました。

夜明け前のライトアップや、深海グラフィックが広がる展望回廊の床面で、幻想的な雰囲気を満喫することができたのも印象的です。

「大型展望水門びゅうお」では年間を通して、夜に水門を照らすライトアップを実施しており、曜日や季節毎に異なるライトアップを楽しめます。

自治体からのメッセージ

豊富な自然と歴史に育まれた沼津の海の幸、山の幸をぜひ五感で味わってください。また、沼津市ふるさと納税返礼品でも、干物などの海産物をはじめとした多くの特産品をご用意しています。

沼津市のふるさと納税返礼品について

沼津港のお土産として有名な「深海プリン」や、金目鯛の煮付けを紹介します。どちらも沼津市の中で人気を誇る返礼品なのだとか!

深海 プリン 6個 セット

・提供事業者：沼津深海プリン工房

・内容量：深海プリン×6個

・寄附金額：1万2,000円

日本一深い海“駿河湾”の深海をイメージしたプリンです。トロッとなめらかなプレーンプリンの上に、青いジュレと透明なジュレの2層で海が深くなっていく様が表現されているのだそう。ジュレは懐かしくさわやかなラムネ味で、ここにもバニラビーンズが入っているとのことです。

【訳あり】 金目鯛 煮付け 2kg

・提供事業者：まるが水産

・内容量：金目鯛煮付け 2kg

・寄附金額：1万1,000円

干物の本場・沼津こだわりの金目鯛の煮付けです。金目鯛本来の旨みを引き立てる甘じょっぱい味わいは、白いご飯との相性も抜群! 温めるだけですぐに味わえるのもポイントです。訳ありの理由はサイズが不揃いのためで、味や品質に違いはないそうです。

今回は静岡県沼津市のイベント「『大型展望水門びゅうお』の初日の出イベント」と、人気の返礼品を紹介しました。360度パノラマビューで、初日の出に赤く染まっていく海と山の絶景を楽しめ、新しい一年のスタートを幸せなものにしてくれるイベントでした。幻想的な夜明け前のライトアップと併せて、素敵な写真を残すことができたのもうれしかったです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者