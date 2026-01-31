クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地の状態に言及した。30日、クラブ公式サイトが伝えている。

今季ここまで公式戦23試合に出場している鎌田だが、先月14日に行われたプレミアリーグ第16節のマンチェスター・シティ戦（●0－3）に先発出場した際の後半途中に右ハムストリング付近を抑えてピッチに座り込み、負傷交代を余儀なくされていた。

その直後にグラスナー監督は「深刻なハムストリングの負傷だ。少なくとも8週間から10週間は離脱することになるだろう」と鎌田の状態について言及していたが、先日には「チェルシー戦で出場したいと言っていたので、彼をなだめなければならなかった」と今月25日の試合前から復帰を志願していたことを同監督が語っており、順調に回復していることが明らかになっていた。

2月上旬の復帰が期待されているなか、2月1日に行われるプレミアリーグ第24節のノッティンガム・フォレスト戦に向けた会見に出席したグラスナー監督は「今日か明日に再検査を受ける予定だ」と鎌田の様子について言及しながら、ノッティンガム・フォレスト戦後となる8日の日本代表MF三笘薫が所属するブライトン戦で復帰を果たすことを示唆した。

「検査結果が良好であれば、彼はさらに関与してくることになる。だから、予定としては1週間フルトレーニングを行い、検査結果がほぼ問題なければブライトン戦には出場できるはずだ。完璧ではないだろうけど、大丈夫ならばね」