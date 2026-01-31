ズバリ“今の日本に変わってほしいこと”は？「社会保険料が高すぎる」「“お酒が飲める日”を統一」リスナーから届いた本音の意見

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。1月26日（月）の放送では、会議テーマ「まさかの総選挙案件 ～ココが変わってほしい〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆社会保険料が高すぎる…

私は社会保険料が高すぎることに不満を感じます。毎月の給与や賞与から引かれる社会保険料、給与明細を見るたびに「この額は私が働いた何日分なんだろう……」と悲しくなります。

もちろん、加入しているから医療費が3割負担で済みますし、日本社会のさまざまな場面で使われているはずですから、なくしてほしいとまでは言いません。ですが、例えば、医療機関にお世話にならなかった年は、年末調整などで、せめて1割でいいので社会保険料も還元してもらいたいです。

欲を言えば、運転免許証にゴールドなどのランクがあるように、保険証にもランク付けをして、ランクに応じて還元率が上がるなどしてほしいです。そうすれば私も、健康でいるためにお酒も大好きなラーメンもほどほどにしますし、運動だって何だって頑張れます。働けば働くほど保険料が毎年高くなるなんて悲しいではありませんか。

健康でいればいるほど保険料が還元される制度。いかがでしょうか？（神奈川県 28歳 女性）

◆成人式に実感した“理不尽”

私が変わってほしいと思うことは「お酒を飲める年齢のルール」です。今は20歳の誕生日を迎えた瞬間から飲めますが、これを一律で4月1日にしたほうがいいと思っています。

というのも、成人式の二次会で「誕生日がまだ来ていない」という理由だけでお店に入れず、そのまま帰ってしまった人がいました。同じ学年、同じ成人式なのに、誕生日が早いか遅いかで扱いが違うのは、正直かなり理不尽だなと感じました。

4月1日に一斉解禁すれば、成人式の日に全員が同時に大人になった実感を持てますし、悲しい帰宅者も出ないと思います。

あの日、帰っていったあの人のことを今でもちょっと思い出します（埼玉県 22歳 男性）

◆「景気がいい」を実感したい

私はバブル崩壊後に生まれたゆとり世代で、景気がいい状態を知りません。なので、「『景気がいい』ってこういうことなんだ！」を少しでも実感できる世の中に変わってほしいなと思います。

実は……学生時代に現総理のパーティーに参加したことがあります。「こんな煌びやかな世界があるんだなあ」とすごく緊張したことを覚えています。会場も活気があって、今思えば「景気がいいとは、あのときの空気感なのかもな」と思い返しています。

選挙の結果がどうなるか分かりませんが、政治に関わる皆さんには、私たちの生活が少しでも良くなるよう働いてほしいと願っています（神奈川県 33歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co