NHK Eテレのトーク番組『ねほりんぱほりん』(毎週金曜22:00～)では、2月6日の放送で元ヤングケアラーを迎える。

モグラに変身した山里亮太とYOUが、ブタに変身した顔出しNGのゲストからねほりはほり聞き出す赤裸々トーク人形劇の同番組。ヤングケアラーは、本来、大人が担うべき家事や家族の世話などを日常的に行わなくてはならない子どもや若者を指す名称だ。

今回のゲストは、現在20代の元ヤングケアラーの2人。小学4年生のときに遠方に住むうつ病の母のケアを行うことになった男性と、高校1年のときに認知症の祖母の世話をすることになった女性が登場する。

なぜケアをすることになったのか、相談できる人はいなかったのか……自分の時間を犠牲にして家族を支え続けた苦悩の日々を掘る。

【編集部MEMO】

ABCテレビのバラエティ番組『探偵!ナイトスクープ』では、6人兄妹の長男の小学6年生の男の子(12)から、両親が仕事の時に家事や幼いきょうだいの面倒を見ているため、「正直、長男をやるのに疲れた。生まれてから長男しかやったことがないので、1日だけでもいいので次男になりたい。僕の代わりに、長男やってくれませんか」という投稿が寄せられ、霜降り明星のせいやが“長男”の代わりになった模様を、23日に放送。放送後、投稿者がヤングケアラーなのではないかという声が上がり、親に対して誹謗中傷が起きる事態となり、ABCテレビは番組演出の影響があったことを謝罪した。

(C)NHK