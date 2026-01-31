フジテレビ系バラエティ特番『THE CONTE』が、きょう31日(21:00～)に放送。MCの東京03とかまいたちがコメントを寄せた。

日本を代表するコント師たちが集結し、今“最も自信のあるコント”を披露し合う同番組。今回は、東京03とかまいたちに加え、アンガールズ、さらば青春の光、サンドウィッチマン、ジャルジャル、チョコレートプラネット、ダウ90000、ドンデコルテ、ニッチェ、ニッポンの社長、ニューヨーク、バイきんぐ、ハナコ、レインボー、ロングコートダディ(※五十音順)の全16組がネタを披露する。

紹介ナレーションを担当するのは、元日向坂46の齊藤京子。大のお笑い好きとして知られる齊藤のコント愛あふれる語りにも注目だ。

MCのコメントは、以下の通り。

東京03・飯塚悟志

「今回も全組めちゃくちゃ面白かった～！時間があっという間で、大げさではなくこの倍、４時間は見ていたかったです（笑）。かまいたちのネタなんか序盤からツボで、ずっと笑ってましたからね。

今回僕らが披露するコントは、もちろんテレビ初披露の新ネタです！最近の単独ライブで一番気に入っていて、なおかつ他のテレビ番組では絶対にできないくらい長尺のネタを持ってきました。注目ポイントは豊本の走りっぷりですかね（笑）。足元がおぼつかないじじいの必死な姿に注目してほしいです！

今回の『THE CONTE』は特に、すごく良いメンバーがそろっていると思います。上質なコントを16本も見られるので、ぜひ楽しみにしてください。こんなにストイックで、こんなに面白い番組は他にないと思いますので！」

東京03・豊本明長

「今回の『THE CONTE』は…走り疲れましたね（笑）。他の芸人さんに関しては、全組それぞれ違うパターンで、しかも全部が面白い、というのが素晴らしかったと思います。個人的にツボだったのは、ニッポンの社長のコントの“あのシーン”（笑）。あれをテレビで見た視聴者は、いったいどう思えばいいんだろうと（笑）。あと、『M-1（グランプリ2025）』準優勝のドンデコルテにも注目してほしいですね。漫才のイメージが強いと思いますけど、コントも面白いので、ぜひ！

芸人さんが自分がやりたいネタを思いっきりやっている姿というのは、他の番組ではなかなか見られない光景だと思うので、16組のコントを大いに楽しんでいただきたいです」

東京03・角田晃広

「今回はもう、笑いすぎて疲れちゃいましたね。特にチョコプラ（チョコレートプラネット）とジャルジャルのネタは、くだらなさすぎて最高！（笑）あまりのくだらなさに圧倒されてしまいました。

僕らが披露するコントは、僕自身大好きなネタで。こんなにたっぷり尺を使える『THE CONTE』だからこそできるネタだと思いますね。

芸人がやりたいことをそのままの形でやらせてもらえる希有（けう）な番組ですので、視聴者のみなさんも、そのあたりを踏まえて、じっくりと楽しんでください！」

かまいたち・山内健司

「収録を終えて思ったことは、相変わらず飯塚さんはコントの変態だった、ということです（笑）。東京03さんのネタはもちろん、めちゃくちゃ面白かったです。コントの中で描かれる“あるある”が共感できるものばかりで、ずっと笑ってました。言うたら、東京03さんは“尊敬できる変態”ですね（笑）。

我々かまいたちのコントに関しては、普段テレビでやるときは短い尺にしないといけないネタを、今回は思いっきり長めにできたので、演じていてすごく楽しかったです。体感30分くらいに感じるくらい、やりきりました（笑）。

他の芸人さんたちも、テレビではやらないようなネタをたっぷり長尺で披露していますので、最後までぜひ楽しんでください」

かまいたち・濱家隆一

「山内が言う通り、今回はとにかく飯塚さんのコント愛がすごすぎましたね。僕は横で見ていて、正直ずっと引いてました（笑）。

自分たちもネタをやるので、そこはもちろん緊張するんですけど、それさえ終われば、あとは楽しいだけで。ただただ面白いコントを見て笑っているだけなので、収録は本当にあっという間に終わってしまった感じですね。

今回僕らがやらせてもらったネタは、ほとんど劇場でしかやったことがないんですよ。あえて、普段メディアではあまり出さないものを持ってきました。僕と山内の“口の悪さ”と“イヤな言い合い”に注目してほしいですね。

僕らも含めて全16組、全部カラーが違っていて、どのネタもめちゃくちゃ面白いので、絶対に見てください！」