「マジでお祭り気分」→「落ち込んだ…」　あの、久々の休日で起こった“予想外の出来事”

久々の休みだったというあのは、「マジでお祭り気分。やった! やった!」とうれしそうに振り返りながら、「オフの前日って僕、絶対朝まで起きちゃうのね」と吐露。しかし、「この日はちゃんと寝ようと思ったの。サイクル戻そうって」と話し、「次の日の計画までした。部屋の掃除しなきゃいけない。もうずっとしてない。足の踏み場ない。ペットボトルの山、ゴミの山(笑)」とぶっちゃけ苦笑い。「やってないこと全部する。番組アンケートも、仕事関連も全部片づけて。『国宝』も行ける。3時間行けるぞって」と予定が山積みだったと明かした。

すべての予定をこなすべく、「万全な体制で寝なきゃいけない」と考えたあのは、お風呂に入り、リカバリーウェアを着用し、自動開閉カーテンをセット。「太陽を遮って、起きたい時間に日が入るという最高のやつ」と力説しながら、「耳栓もつけて、明日の朝8時に起きるぞ! って。22時にベッドに入りました」と回顧。普段は寝つきが悪いというが、「目が覚めたらカーテンが開いてて。“あっ、寝れたんだ”って思った」と報告しつつ、「“あれ? 8時に開くようにしてたのに暗いぞ……?”みたいな。時間見たら17時。一日ほぼ終わり」と打ち明けた。

ぐっすり寝すぎて夕方になってしまい、「いや～落ち込んだなぁ。こんな時間の使い方して。全部もう諦めて……」と悔やんだあの。「もうお菓子開けて、Apex。ゲームやると時間忘れちゃうね。ゲームしてゲームして、お菓子食ってお菓子食って……」とゲーム三昧で過ごし、ふと時計を見ると朝の5時半だったという。さらに、翌日は6時起きだったため、30分仮眠して仕事現場に行ったそうで、「なんでだよ! こんなときに限って、柳沢慎吾登場。うるせぇ(笑)。睡眠不足と一番組み合わせちゃいけない」とジョーク交じりにぼやいていた。

2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

