都内在住ライターが厳選！湘南の観光ニュースまとめ5選 1月24日（土…

今週も、湘南エリアに関するニュース、イベント、観光やグルメスポットなどを発信する「湘南人」から、さまざまな記事が公開された。

地元住人にとって有益な情報はもちろん、湘南エリア好きの都内在住者にも届けたい情報も満載だった。数ある情報記事の中から、都内在住ライターの私が厳選した5選を紹介する。

今週は、とりわけ地元ライターのレポ記事に興味をそそられた。

都内在住ライターが今週の「湘南人」から選んだおすすめ記事5選

【2026年最新】鎌倉カレー17選！｜専門店やカフェ系、創作系などカレーをこよなく愛する人たちに贈る厳選店

鎌倉へ足を運ぶと、カレー店の数が目立つ＿＿そう、鎌倉はカレー店の激戦区だという。今週の「湘南人」では、地元ライターがレポした17カ所のカレー店が紹介されていた。

スパイシーなカレーはもちろん外せないが、地元の鎌倉野菜たっぷりのスープカレーも食べたい。古民家で食べる薬膳カレーも魅力的だった。「美学カレー」ってどんな味？紹介されたどの店も「外れなし」の味であろう。

スクロールする手が止まり、どの店の紹介も見入ってしまった。個性豊かなカレーを提供しているこの17店は、都内在住者にもぜひ紹介したかった。鎌倉を訪れるカレー好きの人にはうれしい情報に違いない。

各店の看板メニューは、機会をつくってぜひ味わってみたい。[blogcard url="https://shonanjin.com/gourmet/matome/kamakura-curry-matome17/"]

【藤沢市】新江ノ島水族館深海展示リニューアル！新水槽が1月26日（月）オープン

新江ノ島水族館の深海展示の水槽がリニューアルされたというニュースが「湘南人」から公開された。新江ノ島水族館は江の島観光とあわせて立ち寄りやすい立地にあり、都内からの小旅行でも組み込みやすいスポットだ。

家族で出かける日帰りレジャーとしても、デートの行き先としても選ばれやすい。相模湾の生きものを大きなスケールで見られるリニューアル後の新水槽では、小さな深海生物がより見やすくなったという。

2026年1月25日まで休館だったが、26日にリニューアルオープンしたとのことだ。寒い冬は水族館もおすすめだ。次に訪ねる楽しみが増えたニュースだった。[blogcard url="https://shonanjin.com/news/fujisawa-enosui-deep-sea-renewal/"]

【藤沢 ショップレポ】江の島 風花 - 旅の途中で、暮らしに連れて帰りたくなる器たち

地元ライターが教えてくれたうつわ屋さんの情報。地元の人だから知り得る情報はうれしく、目を引いた。

湘南エリアには小物店やスイーツ店などが点在している。そんな中で、特別なものに出会えそうな「隠れ家感」のある店として紹介されていた点が印象に残った情報であった。

記事には「小さな器の博物館のよう」と記載されており、掲載画像からもその雰囲気がよく伝わってきた。湘南エリアの隠れ家的なお店の情報は、都内在住者も知りたいに決まっている。そんな理由で今週の5選に加えた。[blogcard url="https://shonanjin.com/news/enoshima-fuka/"]

【茅ヶ崎 ショップレポ】つちや商店 - 地元に愛されて半世紀。変わらない想いと、新しい風

地元ライターのレポ記事には必ず目を通しているが、その中でも目に留まったのは、1959年創業の茅ヶ崎の老舗の酒屋さん「つちや商店」の記事だった。

湘南唯一の酒蔵とともに立ち上げたという地酒は、酒好きの都内在住ライターである私だけでなく、湘南エリアが好きでお酒も大好きな都内在住者にもぜひ届けたい情報だった。角打ち情報もうれしい。

あわせて紹介されているおつまみも気になる情報だった。実際に足を運びたい一軒である。[blogcard url="https://shonanjin.com/news/chigasaki-tsuchiyashouten/"]

【2026年最新】茅ヶ崎のグルメデートで行きたいお店10選｜雰囲気も味も外さないおすすめ店

2月のビッグイベントといえば、バレンタインデーだ。湘南の海へデートの計画を立てる都内在住カップルも少なくないであろう。

そんなことを考えながら今週の「湘南人」を読んでいたところ、「茅ヶ崎のデート向きグルメ記事」を目にした。まさにデートにぴったりのお店ばかりであった。

茅ヶ崎の海の景色が、ふたりの時間を後押ししてくれそうでもある。ロマンチックで、おいしい一日になる予感がした情報だった。

「ただ今、恋人募集中！」という方も、気の合う相手と茅ヶ崎の海と食をゆっくり味わうのもよいだろう。[blogcard url="https://shonanjin.com/gourmet/matome/chigasaki-gourmetdate/"]

まとめ

1月24日から1月30日までの1週間も、「湘南人」から興味深いたくさんの記事が発信された。その中から今週は、新江ノ島水族館がリニューアルオープンしたニュースのほか、地元在住ライターのレポ記事が目を引いた。

地元ライターが教えてくれた17カ所のカレー店。個性豊かなカレーの味は、鎌倉に行くたびに味わっていきたい。17店舗、自慢のカレーの制覇を目指す。

新江ノ島水族館の新しい水槽の魚たちに、早く会いに行かねば。その帰りに「江の島 風花」でとっておきの器を見つけてこよう。

湘南の地酒「天青（てんせい）」はぜひ一度飲んでみたい。さっそく「つちや商店」に買いにいかねば！つまみのあれこれも楽しみだ。

ただ今、恋人募集中です！＿＿おっと違った。自分は既婚者だった。今年のバレンタインデーは、連れ合いと初々しい昔を思い出して食事に出かけるのもよいだろう。

いや、待て！サザンビーチで友達と、バレンタインデーにお目当ての男子の心を射止めようとあの手この手と作戦を練った遠い昔。どっちが先にカップルになれるかと競った、可愛かった乙女時代を思い出しながら話に花を咲かせて、今や親友となった彼女と一緒に、デート向きのグルメ店の味を楽しむのもいいかもである。

焼肉？それとも古民家のダイニングレストラン？自家製チーズを主役にした本格イタリアン？茅ケ崎では、もう、色気より食い気で攻めよう。

今週も盛りだくさんの情報だった。来週の発信も楽しみだ。