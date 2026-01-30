千葉ロッテマリーンズは、30日(金)12時00分からマリーンズオンラインストアにて、種市篤暉投手の「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズならびに「日の丸デザイングッズ」の受注販売を開始したことを発表した。

同商品は2月22日(日)から始まる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」の出場選手に選出された種市篤暉投手の関連グッズ。

侍ジャパンのユニホームデザインをモチーフとしたフェイスタオルや、日の丸を配したデザインのTシャツなどを中心に展開。種市投手の名前や背番号を取り入れ、侍ジャパンとマリーンズの要素を組み合わせたデザインで、全39商品をラインナップ。

種市篤暉投手は、「この度、『野球日本代表 侍ジャパン』とマリーンズのコラボグッズを制作していただき、大変光栄に思います。侍ジャパンのユニホームデザインや日の丸をモチーフにしたアイテムは、日本代表として戦うことの責任と誇りを改めて感じさせてくれる仕上がりになっています。

マリーンズのファンの皆さまにも、日本代表を応援してくださる皆さまにも、ぜひ手に取っていただき、共に戦っていただけたらうれしいです。」とコメントしている。

＜商品一例＞

・侍ジャパンユニホームデザイン：ネーム＆ナンバーTシャツ (カラー:ホワイト/ネイビー サイズ：130cm、S、M、L、XL) ：130cm 3,500円、S～XL 4,000円

・侍ジャパンビジュアルデザイン：ユニホーム(数量限定 DTF加工/サイズ：S、M、L、O)：17,000円。

・日の丸デザイン：フェイスタオル(デザイン：選手ビジュアル/選手名)：2,000円。

※価格は全て税込。

※販売はマリーンズオンラインストアにて本日30日(金)12時00分から2月8日(日)23時59分まで受注しています。

詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

※受注商品のため商品到着は2月27日(金)、28日(土)に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 日本 vs 中日ドラゴンズ」終了後となります。また、3月20日(金)以降のお届けになりますのでご注意ください。（一部商品は2月下旬にお届け予定）

※商品のお届け時期は、各商品ページをご確認ください。生産の状況により、お届け日が前後する可能性があります。※1度に複数の商品を購入された場合、最も遅いお届けの商品に合わせて発送しますのでご注意ください。

