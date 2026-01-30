オカダ・カズチカ「日本のファンは冷たいな（笑）」『棚橋弘至引退試合』でもらった“ブーイング”に反論「俺のおかげで長く見られるんじゃないの!?」

音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「オカダ・カズチカ ラージオオシャベリング」（毎週月曜8:00配信）。“レインメーカー”としてプロレス界を牽引する存在、オカダ・カズチカが、プロレスからバス釣り、ゲームといった趣味の話、AuDeeだからこそできる秘話まで、ここでしか聴けないトーク満載でお送りします。

今回の配信では、1月4日（日）に東京ドームで開催された新日本プロレス年間最大のビッグイベント「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」で、オカダが試合をおこなったメインイベント「棚橋弘至引退試合」を振り返りました。

◆超満員の客席を見渡したら…

オカダ：今回は1.4の試合を改めて振り返っていきたいと思います。

まず、観客数は超満員の4万6,913人ということでチケットも売り切れましたけれども、実際にどんな感じかなと思って（客席を）見渡したんですけども……正直、暗くてあまり分からなかったですね（笑）。もっと明るかったら「うおー！」ってなっていたかもしれないですけど。ただ見に来てた人たちからは「凄かった！」「どこを見ても人がいるし、圧巻だった！」っていう話を聞きましたので、「これが、ずっと僕が待ち望んでいた景色なんだな」ということを凄く感じながら、試合をさせていただきました。

本当にすごいなと思って。歓声もそうですし、大体ブーイングされましたけどね（笑）。僕がちょっとよく分からなかったのが、棚橋さんを（マットに）おさえつけて「ワン、ツー」の直後に無理矢理頭を起こして、カウントスリーを入れさせないようにしたんですけど、ブーイングされたんですよ。「いやいや、これでスリーが入ったら、もうこの試合はおしまいだからね。俺のおかげで長く見られるんじゃないの!?」って思いましたけど、ブーイングされて。やっぱり、日本のファンの人は冷たいなと思いましたね（笑）。あれだけ長いこと棚橋弘至を感じることができたのは、僕のおかげなんじゃないかなと思いますけどね。ブーイングばっかりして……もうひどいったらありゃしない（笑）。

――この後も、番組では今大会の観客数“4万6,913人”について触れる場面もありました。

