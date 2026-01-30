UEFAヨーロッパリーグ（EL）の決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が30日に行われ、8試合の対戦カードを決定した。

昨シーズンより大会フォーマットが変更されたELは、29日にリーグフェーズ最終節（第8節）が一斉開催され、リーグフェーズの上位8チームが決勝トーナメント（ラウンド16）への進出が決定。9位～24位のチームはプレーオフに回ることになった。なお、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクは7位でリーグフェーズを終えている。

抽選会の結果、伊東純也や横山歩夢が所属するヘンクは、クロアチアのディナモ・ザグレブと対戦。前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは、リーグフェーズ11位のシュトゥットガルトとの試合が決定している。

決勝トーナメント・プレーオフは1stレグが2月19日に、2ndレグが2月26日に行われる。対戦カードは以下の通り。（2ndレグ左側がホーム）

【対戦カード】

ヘンク 対 ディナモ・ザグレブ

ボローニャ 対 SKブラン

フェレンツヴァーロシュ 対 ルドゴレツ

シュトゥットガルト 対 セルティック

ヴィクトリア・プルゼニ 対 パナシナイコス

ノッティンガム・フォレスト 対 フェネルバフチェ

セルタ 対 PAOK

ツルヴェナ・ズヴェズダ 対 リール