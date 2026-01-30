フルアムは30日、マンチェスター・シティからノルウェー代表FWオスカー・ボブを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「14」を着用する。なお、クラブは移籍金を「非公開」と伝えたものの、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏は、移籍金2700万ポンド（約57億円）で20パーセントのセルオン条項が付帯すると報じた。

現在22歳のボブは、2019年夏にマンチェスター・Cの下部組織に加入すると、2023年9月にトップチームデビューを果たした。2023－24シーズンは公式戦26試合に出場し、翌シーズンの飛躍を予感させたものの、2024年夏に足の骨折を余儀なくされ、今冬にはガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョが加入したことで、出場機会の減少が予想されることから、退団の噂が浮上していた。

そうしたなか、プレミアリーグ7位のフルアムが、ボブを2031年6月30日までの5年半契約で完全移籍で獲得。ボブはクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「ここに来ることができてうれしい。皆に会うことができて素晴らしい日となっています。フルアムは良いクラブで、いい選手たちと素晴らしいスタジアムを持っていることがずっと知っている。親友のサンデル（ベルゲ）と監督とも話をしたし、監督はクラブの現状を説明してくれた。彼は素敵な人で、簡単に移籍の決断ができたよ」

【動画】フルアムがボブを完全移籍で獲得



