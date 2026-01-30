倖田來未、全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～」開催決定

デビュー25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、2026年全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～」を開催することを発表した。また合わせてチケット先行受付スケジュールが解禁され、倖田組×KK App W会員を対象とした最速抽選先行受付が、2026年2月6日（金）15時よりスタートする。

『Kingdom』は収録曲全曲にMUSIC VIDEOが制作された前代未聞の超大作アルバム。倖田來未の代表曲と言える至極のバラード「愛のうた」をはじめ、「BUT」「FREAKY」「LAST ANGEL」といった人気曲が収録されていた。2008年から、18年の時を経て今の倖田來未がどうDe-CODEしてくるのか注目が集まる。

本ツアーは、25周年アニバーサリーイヤーの締めくくりとして位置付けられており、これまでのキャリアを礎にしながらも、新たな表現と世界観を提示する内容となる予定だ。全国16公演を巡る本ツアーでは、ホールクラスならではの臨場感と、進化し続けるパフォーマンスが期待されている。

さらに、アジアに向けたアニバーサリー企画として、「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 ～De-CODE～ in Hong Kong」の開催も決定した。2026年3月21日、香港・アジアワールドエキスポにて行われる本公演は、日本で開催された25周年記念アリーナツアー「De-CODE」を軸に、25年間の音楽的軌跡を”解読（De-CODE）”する特別なステージとなる。時代を彩ってきた楽曲群を再構築し、新たなアレンジと演出で届ける内容だ。華やかなビジュアルと圧倒的な歌唱力、ダンスパフォーマンスを融合させたステージは、単なる回顧にとどまらず、次なる未来への扉を開く一夜となる。

25周年を”到達点”ではなく”通過点”として捉え、国内外で表現の幅を広げ続ける倖田來未。全国ツアー「Kingdom（キングダム）」と香港公演「De-CODE（ディコード）」を通して、2026年もその存在感を強く印象付けていくことになりそうだ。

＜ライブ情報＞

Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～

〈千葉〉2026年6月19日（金）千葉県文化会館 大ホール 18：00開場/19：00開演

〈埼玉〉2026年7月2日（木）大宮ソニックシティ 大ホール 18：00開場/19：00開演

〈愛知〉2026年7月18日（土）日本特殊陶業市民会館フォレストホール 17：00開場/18：00開演

〈神奈川〉2026年8月8日（土）厚木市文化会館 大ホール 17：00開場/18：00開演

〈山梨〉2026年8月11日（火・祝）YCC県民文化ホール 大ホール 17：00開場/18：00開演

〈宮城〉2026年8月15日（土）仙台サンプラザ 17：00開場/18：00開演

〈京都〉2026年8月30日（日）ロームシアター京都 17：00開場/18：00開演

〈山口〉2026年9月5日（土）KDDI維新ホール 17：00開場/18：00開演

〈広島〉2026年9月6日（日）上野学園ホール 17：00開場/18：00開演

〈静岡〉2026年9月12日（土）富士市文化会館ロゼシアター大ホール 17：00開場/18：00開演

〈栃木〉2026年9月19日（土）宇都宮市文化会館 大ホール 17：00開場/18：00開演

〈石川〉2026年9月21日（月・祝）本多の森北電ホール 17：00開場/18：00開演

〈兵庫〉2026年9月23日（水・祝）アクリエひめじ大ホール 17：00開場/18：00開演

〈群馬〉2026年9月26日（土）桐生市市民文化会館 17：00開場/18：00開演

〈大阪〉2026年10月4日（日）フェスティバルホール 17：00開場/18：00開演

〈福岡〉2026年10月25日（日）福岡サンパレスホール 17：00開場/18：00開演

※開場・開演時間は変更になる可能性があります

■倖田組×KK App W会員チケット最速抽選先行受付期間

2026年2月6日（金）15:00〜2026年2月12日（木）23:59

※倖田組×KK App W会員チケット最速先行受付は「倖田組」「KK App」の両会員にご登録されている方のみ対象となります。

■倖田組抽選先行受付期間

2026年2月21日（土）15:00〜2026年2月25日（水）23:59

※倖田組抽選先行受付は「倖田組」にご登録されている方のみ対象となります。

■KK App抽選先行受付期間

2026年2月21日（土）15:00〜2026年2月25日（水）23:59

※KK App抽選先行受付は「KK App」にご登録されている方のみ対象となります。

※上記以降の先行スケジュールに関しましては改めてご案内いたします。

★チケット詳細は公式HP（https://rhythmzone.net/koda/live/）をご参照ください。

KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 ～De-CODE～ in Hong Kong

公演日：2026年3月21日（土） 午後8時開演

会場：アジアワールドエキスポ（香港）

チケット料金（香港ドル）：$1,880 / $1,680 / $1,280 / $980 / $680

一般発売：2月2日 中国時間12:00（日本時間13:00）より Cityline、大麦、MAISEATチケットプラットフォームにて発売開始

公演詳細は公式HP（https://rhythmzone.net/koda/live/）をご参照ください。

オフィシャルHP：https://rhythmzone.net/koda/