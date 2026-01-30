【心理テスト】あなたが「実は執着しやすいもの」が分かる!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「蝶」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 叶愛（とあ）さん）ふと気づくと、あなたは蝶になって飛んでいました。最初は戸惑っていましたが、そのうち楽しく飛び回れるようになりました。さて、あなたはどこに向かって飛んでいこうとしていますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．公園にある花畑2．自分の家3．山の上にある湖4．地平線の彼方この心理テストでわかることは、あなたの「実は執着しやすいもの」です。「蝶になること」は「現実からの逃避」を示しています。蝶になってでも向かいたい場所は、あなたが実はどうしてもこだわってしまうことを表しているのです。あなたは他者からの評価や、承認欲求に執着しやすいタイプです。共感力も高く、周りとの調和を大切にしています。反面、嫌われることへの恐怖が強く、人間関係のトラブルを引きずりがち。時には自分の気持ちを優先することも必要です。あなたは過去の思い出や、安定した環境にこだわりがちなタイプです。信頼できる関係を大切にし、無謀なことはせず堅実な判断ができる人。ですが、変化を恐れて新しい一歩を踏み出せないことも。過去を大切にしつつ、前を向く勇気を持ちましょう。あなたは理想や完璧さを追い求めていくタイプです。高い目標を持ち、向上心を持って行動しているのでしょう。その一方で「こうあるべき」という基準が厳しく、現実とのギャップに苦しみがち。完璧でない自分も認めてあげることが大切です。あなたは強い刺激や新しい体験を欲するタイプです。好奇心旺盛でチャレンジ精神があり、人生を豊かにしていく力に恵まれています。ただ、日常に飽きやすく落ち着けないことも。今ここにある幸せにも目を向けてみましょう。こだわりは悪いことではありません。そこに縛られすぎていないか、時々確認してみましょう。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/