Mrs. GREEN APPLE大森元貴「結構、“G”で吹っ飛んでいましたけどね！」5大ドームツアー『BABEL no TOH』裏話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月26日（月）の放送では、2025年に開催された5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を、リスナーから届いた感想メッセージとともに振り返りました。――Mrs. GREEN APPLEは、2025年10月～12月にかけて、バンド史上初となる5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を開催。愛知、北海道、福岡、大阪、東京の全5会場で計55万人を動員した本ツアー。2026年の元日におこなわれた生配信では、この「BABEL」の映画化が2025年夏に公開予定であることも発表されました。大森：今夜の授業（放送）は、「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について！ ライブに参加した生徒（リスナー）のみんなから届いた感想を見ていこうと思います！若井：先日の生配信で発表したけど、「BABEL」の映画化も決まったしね！大森：今年の夏、公開ですからね！藤澤：予定しております！大森：「BABEL no TOH」では、およそ55万人を動員したんだね！ 愛知、北海道、福岡、大阪、東京！ 全5会場で……5大ドームですね！ 初めて立つステージでした！ ということで、みんなの感想を見ながら「BABEL no TOH」について振り返っていきましょう～！私は「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」名古屋初日と東京初日の2日間参戦しました！ 記者発表から約1年後、ついに行くことができて嬉しかったです！「絶世生物」からの、塔が前に出てきているときは最初は気がつかなくて、隣の方と「なんか大きくなってる？」「いや、違う！」「前に出てきてる!?」「ええっつ……!?」ってなってました（笑）。個人的にずっと聴きたかった「パブリック」「おもちゃの兵隊」「Soup」が聴けて大号泣でした。（「BABEL no TOH」に続く新たなストーリーライン）「ELYSIUM（エリュシオン）」も楽しみにしてます！（新潟県 16歳 女の子）大森：（塔は）ゆっくり出てきましたからね！ みんな気づかなかったのかな？ ドカンと前に出て行ってね。「どこから出てくるんだ？」と思ったら後ろから出てきて、前に出ていっちゃうっていう。あれ、乗っている私としては結構早く動いているんですけど（笑）。若井：あ、そうなんですね！大森：ドームの中だと、ゆっくり見えていたみたいで。結構、G（重力加速度）で吹っ飛んでいましたけどね！藤澤：そんなにGがかかっていたの（笑）？若井：そのなかでよく歌っていましたね！ 踏ん張らなきゃいけないっていうことでしょ？大森：あ、もう踏ん張るとかじゃなかった！ ぐーーー！ って踏ん張らなきゃいけなかった！若井：踏ん張ってるやないか！藤澤：何の話をしてるの（笑）？大森：よしっ！藤澤：“よしっ”（笑）？大森：一通りボケ終えたら「よしっ」っていうやつ（笑）。若井：自分の中で一旦、マル（。）をつけるんじゃないよ（笑）！――番組では他にも、昨年おこなわれた5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info