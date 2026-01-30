バイエルンに所属するドイツ代表MFレオン・ゴレツカは30日、自身の公式インスタグラムを通じて、今シーズン限りで同クラブを退団することを発表した。

現在30歳のゴレツカは、現行契約が2026年6月30日までと、今季限りとなっていることから、その去就に注目を集めていた。今冬の移籍市場では、アトレティコ・マドリードがゴレツカに対して強い関心を示しており、バイエルン側としても移籍金を得られるラストチャンスであることや、高額年俸を節約できることから、放出に前向きとも報じられていた。

ドイツメディア『スカイスポーツ』は29日付の報道で、ゴレツカに今冬の退団の意志はなく、シーズン終了後に新天地へ移ると指摘。バイエルンとの契約を全うするとの見解が伝えられていたなか、ゴレツカは翌日に自身のインスタグラムを更新し、今冬のバイエルン残留及び、契約満了をもってクラブを退団することを報告した。

「ここ数日は、予想以上に波乱万丈だった。しかし、明確な目標もできた。トップクラブからの関心は光栄だが、シーズン終了までバイエルンに留まりたいと強く決心した。ピッチ内外で過ごすことが楽しいチーム、このチームを真のチームに再び押し上げてくれた監督に感謝を伝えたい。これからの目標は、5月にビッグタイトルを勝ち取ることだ」

「同時に、クラブと僕は建設的で前向きな話し合いを重ねた結果、共に歩んできた成功の日々をこの夏で終えることになった。以前にも話したように、サッカー選手として、人間として、新たな物語を始めるのにふさわしい時期がきた。でも、それまでにやるべきことはたくさんある。バイエルンでも代表でも最高の成功を収められるように、全員で全力で尽くそう！いつも応援ありがとう！Mia san Mia！（僕たちは僕たちである！）」