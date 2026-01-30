UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が30日に行われ、8試合の対戦カードを決定した。

昨シーズンより大会フォーマットが変更されたCLは、28日にリーグフェーズ最終節（第8節）が一斉開催され、次ラウンドに24チームが決定。リーグフェーズの上位8チームであるアーセナル、バイエルン、リヴァプール、トッテナム・ホットスパー、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスター・シティは無条件で決勝トーナメント（ラウンド16）への進出を確定させた一方、9位～24位のチームはプレーオフに回ることになった。

組み合わせはリーグフェーズ終了時の順位によって、すでにシード組（9位～16位）とノーシード組（17位～24）が決まっており、「9位と10位」は「23位と24位」のどちらかと、「11位と12位」は「21位と22位」、「13位と14位」は「19位と20位」、「15位と16位」は「17位と18位」とそれぞれ対戦となる。

抽選会の結果、日本代表MF南野拓実が所属するモナコは、昨シーズン王者のパリ・サンジェルマン（PSG）との対戦が決定。その他、レアル・マドリード、リーグフェーズ最終節で敗戦したベンフィカとの対戦、昨季準優勝のインテルは、ボデ／グリムトとの試合が決定した。

なお、決勝トーナメント・プレーオフの試合は、1stレグが2月17/18日に、2ndレグが2月24/25日に行われる。対戦カードは以下の通り。（左側が2ndレグホーム）

【対戦カード】

パリ・サンジェルマン 対 モナコ

→勝者はラウンド16でバルセロナorチェルシーと対戦

ユヴェントス 対 ガラタサライ

→勝者はラウンド16でリヴァプールorトッテナム・ホットスパーと対戦

レアル・マドリード 対 ベンフィカ

→勝者はラウンド16でスポルティングorマンチェスター・シティと対戦

アタランタ 対 ドルトムント

→勝者はラウンド16でアーセナルorバイエルンと対戦

ニューカッスル 対 カラバフ

→勝者はラウンド16でバルセロナorチェルシーと対戦

アトレティコ・マドリード 対 クラブ・ブルッヘ

→勝者はラウンド16でリヴァプールorトッテナム・ホットスパーと対戦

インテル 対 ボデ／グリムト

→勝者はラウンド16でスポルティングorマンチェスター・シティと対戦

レヴァークーゼン 対 オリンピアコス

→勝者はラウンド16でアーセナルorバイエルンと対戦

【画像】リーグフェーズ最終順位