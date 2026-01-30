Jリーグは30日、「JリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票を2月6日（金）より開始することを発表した。

6月13日（土）に『MUFGスタジアム（国立競技場）』で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」は、“秋春制”移行に向けた特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっており、J1・J2・J3の全60クラブから投票によって選出された選手が集結。明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームがトーナメント方式で激突する。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は2009年以来17年ぶりだ。

ファン・サポーター投票は明治安田J1百年構想リーグが開幕する2月6日より開始。投票期間は5月11日（月）までとなっており、Jリーグ公式LINEおよび各クラブ公式LINEを通じて行う通常投票のほか、「スタジアム観戦投票」や「DAZN投票」が可能となっている。

「スタジアム観戦投票」はJリーグチケットでのチケット購入、ワンタッチパスを利用したスタジアムの来場、Jリーグ公式アプリ「Club J.LEAGUE」でのスタジアムチェックイン、スタジアムでのWi-Fiチェックインのいずれかのアクションで1試合につき1投票権を獲得することが可能。「DAZN投票」は試合視聴中のライブチャット機能『Fanzone』や画面上のバナーから参加できる。

1回の投票で最大6名の選手に投票でき、ポジションごとに1名投票可能な「ポジション投票」と、ポジション投票とは別に2名投票可能な「自由枠投票」に分かれている。期間中に選手が移籍した場合でも得票数は引き継がれることに。3月上旬から4月上旬には中間発表が予定されており、最終発表は5月中旬の予定だ。

なお、「JリーグオールスターDAZNカップ」の模様はDAZNでライブ配信されることが決まっている。