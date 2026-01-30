アーセナルからノッティンガム・フォレストへレンタル中のウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコが、アヤックス移籍に迫っているようだ。29日、オランダメディア『テレグラフ』が伝えている。

報道によると、当初アヤックスは今シーズン終了までのレンタルでジンチェンコを獲得するべく交渉を進めていたが、最終的には完全移籍でアーセナルと合意に達したとのこと。移籍金は150万ユーロ（約2億7000万円）で、アヤックスが来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得した場合には追加で100万ユーロ（約1億8000万円）が支払われるようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、移籍成立が決定的となった際に用いる「here we go!」とともに、移籍手続き完了のため、ジンチェンコは現地時間30日金曜日にアムステルダムへ渡航する予定と伝えている。

現在29歳のジンチェンコは2022年夏にマンチェスター・シティからアーセナルへ完全移籍加入。初年度は左サイドバック（SB）の主軸として公式戦通算33試合に出場し、躍進の原動力となった。しかし、守備面の課題が露呈する中、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリの加入やイングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーの台頭もあり序列が低下。昨シーズンは合計789分間の出場にとどまり、昨年夏にノッティンガム・フォレストへレンタルで加入した。

しかし、今シーズン2度の指揮官交代に揺れたチームで定位置を確保することはできておらず。自身の負傷も重なり、ここまで公式戦10試合、合計714分間しかピッチに立つことができていない。

アヤックスには日本代表DF冨安健洋と同DF板倉滉が在籍。冨安とはアーセナル時代のチームメイトであり、オランダの地で再び共闘することになりそうだ。