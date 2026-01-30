中日・辻本倫太郎「お世話になりました」 先輩野手との“豪華ショット”を公…















中日ドラゴンズの辻本倫太郎内野手が27日、自身のインスタグラムを更新。ともに自主トレを行っている今宮健太内野手（ソフトバンク）らとの“豪華ショット”を公開した。











辻本は、2023年ドラフト3位で仙台大から中日に入団。プロ1年目は一軍で13試合に出場。プロ2年目の昨季は前年を上回る29試合に出場した。



昨季の打率は.132に終わったものの、二軍では打率.314と成長を示した。今オフは、抜群のフットワークを生かした守備力をさらに高めるべく、ソフトバンクの名手・今宮に弟子入りし、自主トレに帯同していた。



辻本は「お世話になりました」と記し、大先輩である今宮に抱きついている写真を披露。またもう一枚には、同じく自主トレに参加していた海野隆司捕手（ソフトバンク）、村林一輝内野手（楽天）とのスリーショットも添えた。



中日は今季から、本拠地であるバンテリンドームにホームランテラスを新設。オフにはメジャー通算164本塁打の実績を持つミゲル・サノ内野手を獲得するなど、得点力アップを狙った補強を展開している。



打力に秀でた選手起用も予想される中、内野手のポジション争いも熾烈を極めそうだ。辻本のポジションである遊撃・二塁にも、山本泰寛、田中幹也、村松開人・福永裕基などライバルがひしめく。



自主トレの成果を活かし、他を引き離す守備力と進化した打撃でアピールできるかどうかに、注目が集まるだろう。

























【投稿】今宮に抱きつく姿も！先輩野手との豪華ショットがこちら！

辻本倫太郎(@rintaro.tsujimoto)のInstagramより















【了】