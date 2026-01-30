ziproom、2nd Mixtapeより「ROUTINE」MV公開

神戸発のヒップホップコレクティブ・ziproomが、1月14日にリリースした2nd Mixtape『ZOOM IN PEOPLE』より「ROUTINE」のミュージック
ビデオを公開した。
本ミュージックビデオは2月4日（水）に渋谷WWWにて開催される彼等のキャリア初のワンマンライブ「1R」に繋がる作品となっているとのこと。
なお、Mixtape『ZOOM IN PEOPLE』からは今後複数のMV公開が予定されている。
＜リリース情報＞
ziproom
2nd Mixtape『ZOOM IN PEOPLE』
配信中
https://ssm.lnk.to/zoominpeopl
=収録曲=
1. ROUTINE
2. LUUP
3. SARAPIN
4. I OWN MY ROLE
5. KAIRO
6. TARUMI(skit)
7. SAKURA(feat. Blanco)
8. MISOGI
9. LOSE YOUR CONTROL
10. STAR
11. CIRCLE
＜ライブ情報＞
WWW presents ziproom ONE MAN LIVE『1R』
2026年2月4日（火）WWW
時間：OPEN 19:00｜START 20:00
チケット発売中
¥3,000（税込｜ドリンク代別）