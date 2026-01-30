ziproom、2nd Mixtapeより「ROUTINE」MV公開

神戸発のヒップホップコレクティブ・ziproomが、1月14日にリリースした2nd Mixtape『ZOOM IN PEOPLE』より「ROUTINE」のミュージック

ビデオを公開した。

本ミュージックビデオは2月4日（水）に渋谷WWWにて開催される彼等のキャリア初のワンマンライブ「1R」に繋がる作品となっているとのこと。

なお、Mixtape『ZOOM IN PEOPLE』からは今後複数のMV公開が予定されている。

＜リリース情報＞

ziproom

2nd Mixtape『ZOOM IN PEOPLE』

配信中

https://ssm.lnk.to/zoominpeopl

=収録曲=

1. ROUTINE

2. LUUP

3. SARAPIN

4. I OWN MY ROLE

5. KAIRO

6. TARUMI(skit)

7. SAKURA(feat. Blanco)

8. MISOGI

9. LOSE YOUR CONTROL

10. STAR

11. CIRCLE

＜ライブ情報＞

WWW presents ziproom ONE MAN LIVE『1R』

2026年2月4日（火）WWW

時間：OPEN 19:00｜START 20:00

チケット発売中

¥3,000（税込｜ドリンク代別）

https://eplus.jp/ziproom0204/